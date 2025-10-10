(12:00) وقف الحرب رسميًا على قطاع غزة والآلاف يعودون إلى منازلهم

الجمعة 10 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

بدأ عشرات آلاف الفلسطينيين، الجمعة، بالعودة من جنوب قطاع غزة إلى شماله عقب الانسحاب الإسرائيلي التدريجي إلى مواقع التمركز الجديدة داخل القطاع، وذلك وفقا للمرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.

وتوجه عشرات الآلاف من الفلسطينيين إلى مدينة غزة عبر شارعي "صلاح الدين" و"الرشيد"، بعد إعلان جيش الإحتلال الإسرائيلي دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في تمام الساعة 12:00 (بالتوقيت المحلي) ظهر اليوم الجمعة.

ومنذ ساعات، بدأ الجيش الإسرائيلي انسحابه التدريجي داخل القطاع على أن يستكمل خلال 24 ساعة الانسحاب إلى المواقع الجديدة داخل القطاع والمحددة في الخطة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفق "القناة 12" العبرية الخاصة.

وكشف الانسحاب الأولي من مناطق بمدينة غزة عن حجم دمار هائل خلفه الجيش الإسرائيلي خلال عمليته التي كانت ترمي لاحتلال القطاع تدريجيا بدءا بالمدينة.

وصُدم الفلسطينيون، وفق مراسل الأناضول، بحجم الدمار الذي لحق بمنازلهم ومناطقهم السكنية حيث سوت إسرائيل مناطق واسعة وأحياء كاملة بالأرض في مدينة غزة.

وفي وقت سابق، أكد الجيش الإسرائيلي في بيان أن الانتقال من جنوب قطاع غزة إلى شماله سيتم عبر شارعي صلاح الدين والرشيد.

وفجر الجمعة، صادقت الحكومة الإسرائيلية على اتفاق وقف الحرب على قطاع غزة وتبادل الأسرى مع الفصائل الفلسطينية.

وفجر الخميس، أعلن ترامب توصل إسرائيل وحركة "حماس" إلى اتفاق على المرحلة الأولى من خطته لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى، وذلك بعد أربعة أيام من مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة تركيا ومصر وقطر، وبإشراف أمريكي.

وتقدر تل أبيب وجود 48 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها أكثر من 11 ألفا و100 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، قتل العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 67 ألفا و194 قتيلا، و169 ألفا و890 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 460 فلسطينيا بينهم 154 طفلا.