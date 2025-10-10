من هي الفنزويلية الفائزة بجائزة نوبل للسلام هذا العام؟

الجمعة 10 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 01 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

فازت المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو بجائزة نوبل للسلام، في ضربة للرئيس الأمريكي ترامب الذي كان يسعى لنيل الجائزة.

وقالت لجنة نوبل اليوم الجمعة إنّ ماتشادو ناضلت بشجاعة من أجل حرية الشعب الفنزويلي، وابتكرت نظامًا خاصًّا لمراقبة الانتخابات التي فازت فيها المعارضة قبل أن يستولي عليها لاحقًا النظام الحاكم.

وفي العام الماضي، اضطُرّت ماتشادو إلى الاختباء رغم التهديدات الخطيرة التي واجهت حياتها، لكنها آثرت البقاء في البلاد، في موقفٍ ألهمَ الملايين.

وقالت لجنة نوبل النرويجية إن فوز الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو بجائزة نوبل للسلام تقديراً لكفاحها من أجل تحقيق انتقال عادل وسلمي من الديكتاتورية إلى الديمقراطية.

واضافت: ''ماتشادو طالبت باستقلالية القضاء وسعت لسنوات إلى إرساء انتخابات حرة ونزيهة في فنزويلا. وعملت على توحيد صفوف المعارضة في بلادها، ولم تتوان عن مقاومة عسكرة المجتمع الفنزويلي والدفاع عن حرية الشعب وحقوقه''.