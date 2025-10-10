(12:00) وقف الحرب رسميًا على قطاع غزة والآلاف يعودون إلى منازلهم من هي الفنزويلية الفائزة بجائزة نوبل للسلام هذا العام؟ مبخوت بن عبود: مأرب وتعز ليستا للبيع.. والحوثي والانتقالي وجهان لتجزئة اليمن العميد طارق صالح يلتقي بالسفير الأمريكي اللواء سلطان العرادة يفتح بوابة الشراكة مع تركيا: دعم إنساني وتنموي في طريق السلام والتنمية .. عاجل صلاح يقود مصر إلى كأس العالم.. ثلاثية تُعيد الفراعنة إلى المجد اتفاق غزة يربك وكلاء إيران: الحوثي في مهب الصفقة الكبرى بين واشنطن وطهران.. هل بدأ تفكيك المحور؟ تعرف على طرق شراء الذهب ومحركات أسعاره عالمياً؟ ولماذا بعد تجاوزه 4 آلاف دولار؟ صعود لاجئ فلسطيني إلى عرش نوبل للكيمياء .. قصة نجاح القوات البحرية تضبط كميات هائلة من المخدرات قبالة السواحل لجنوبية.. ووزارة الداخلية تتوعد
فازت المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو بجائزة نوبل للسلام، في ضربة للرئيس الأمريكي ترامب الذي كان يسعى لنيل الجائزة.
وقالت لجنة نوبل اليوم الجمعة إنّ ماتشادو ناضلت بشجاعة من أجل حرية الشعب الفنزويلي، وابتكرت نظامًا خاصًّا لمراقبة الانتخابات التي فازت فيها المعارضة قبل أن يستولي عليها لاحقًا النظام الحاكم.
وفي العام الماضي، اضطُرّت ماتشادو إلى الاختباء رغم التهديدات الخطيرة التي واجهت حياتها، لكنها آثرت البقاء في البلاد، في موقفٍ ألهمَ الملايين.
وقالت لجنة نوبل النرويجية إن فوز الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو بجائزة نوبل للسلام تقديراً لكفاحها من أجل تحقيق انتقال عادل وسلمي من الديكتاتورية إلى الديمقراطية.
واضافت: ''ماتشادو طالبت باستقلالية القضاء وسعت لسنوات إلى إرساء انتخابات حرة ونزيهة في فنزويلا. وعملت على توحيد صفوف المعارضة في بلادها، ولم تتوان عن مقاومة عسكرة المجتمع الفنزويلي والدفاع عن حرية الشعب وحقوقه''.