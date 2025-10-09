مبخوت بن عبود: مأرب وتعز ليستا للبيع.. والحوثي والانتقالي وجهان لتجزئة اليمن العميد طارق صالح يلتقي بالسفير الأمريكي اللواء سلطان العرادة يفتح بوابة الشراكة مع تركيا: دعم إنساني وتنموي في طريق السلام والتنمية .. عاجل صلاح يقود مصر إلى كأس العالم.. ثلاثية تُعيد الفراعنة إلى المجد اتفاق غزة يربك وكلاء إيران: الحوثي في مهب الصفقة الكبرى بين واشنطن وطهران.. هل بدأ تفكيك المحور؟ تعرف على طرق شراء الذهب ومحركات أسعاره عالمياً؟ ولماذا بعد تجاوزه 4 آلاف دولار؟ صعود لاجئ فلسطيني إلى عرش نوبل للكيمياء .. قصة نجاح القوات البحرية تضبط كميات هائلة من المخدرات قبالة السواحل لجنوبية.. ووزارة الداخلية تتوعد النائب العام ووزير الدفاع من ميناء عدن: لا مهربات لا ازدواجية والميناء تحت الرقابة المشددة رابطة أمهات المختطفين تطالب العليمي بخطوات جادة لإنهاء معاناة المحتجزين والمختفين قسراً
يجتمع عضو مجلس الإدارة، طارق محمد عبدالله صالح اليوم، السفير الأمريكي لدى اليمن ستيفن فاجن.
بعد الاجتماع لمناقشة مستجدات الأوضاع في الساحتين اليمنية والاقليمية، وسبل تعزيز العلاقات التعاونية الثنائي بين جيدين الأصدقاء، ودعم المملكة المتحدة للرقابة والحكومة بما يدعم جهودهما في مواجهة التحديات السهلة والتحكمية.
واستعرض الاجتماع مسار الإصلاحات الاقتصادية وتحسين سعر صرف العملة الوطنية، إلى جانب جهود اليمن في مكافحة التهريب دواء الوقاية من المياه الساخنة، ما يجعل أهمية توطيد اشتراك بين الجميع بما في ذلك خادمة اليمن ورفاه الشعب.
حضر الحضور تعديل الدفاع في السفارة الأمريكية شون نيوكومب