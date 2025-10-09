اللواء سلطان العرادة يفتح بوابة الشراكة مع تركيا: دعم إنساني وتنموي في طريق السلام والتنمية .. عاجل 

الخميس 09 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

أكد سفير جمهورية تركيا لدى اليمن، الدكتور أمر الله إيشلر، استعداد بلاده لتعزيز الدعم الإنساني والتنموي والمساهمة في تخفيف معاناة الشعب اليمني، مشيراً إلى رغبة أنقرة في توسيع مجالات التعاون والتنسيق المشترك مع الحكومة اليمنية ومجلس القيادة الرئاسي، بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين.

جاء ذلك خلال لقاء عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة، اليوم الخميس، في الرياض، بحضور نائب السفير محمد جهاد كو، والمستشار محمد لطف بلول، حيث ناقش الجانبان المستجدات على الساحة اليمنية وأوجه التعاون الثنائي وآفاق تطويرها في مختلف المجالات.

وأعرب السفير التركي عن دعم بلاده الثابت لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، مؤكداً حرص أنقرة على مواصلة جهودها الإنسانية والإغاثية، وتنفيذ مشاريع تنموية مستدامة تسهم في تحقيق التعافي الاقتصادي وتحسين الخدمات الأساسية.

من جانبه، ثمّن اللواء سلطان العرادة مواقف تركيا الداعمة لليمن، مشيداً بما تقدمه من برامج ومساعدات إنسانية وتنموية في مختلف المحافظات.

وأكد العرادة حرص مجلس القيادة الرئاسي على التعاطي الإيجابي والمسؤول مع الجهود الأممية والإقليمية والدولية الهادفة إلى تحقيق السلام العادل والمستدام القائم على المرجعيات الثلاث، مشيراً إلى أن تعنت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران وتصعيدها العسكري واستهدافها للممرات المائية الدولية يمثل العقبة الأكبر أمام إنهاء الحرب واستقرار البلاد.

وتطرق إلى الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد جراء استمرار حرب المليشيا، موضحاً أن الحكومة تبذل جهوداً متواصلة لتنفيذ إصلاحات مالية واقتصادية لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين مستوى المعيشة رغم محدودية الموارد والتحديات الراهنة.

واختتم اللقاء بالتأكيد على أهمية تعزيز الشراكة بين اليمن وتركيا في المجالات الإنسانية والتنموية والاقتصادية، بما يسهم في دعم جهود الاستقرار والسلام في البلاد.