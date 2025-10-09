آخر الاخبار

صلاح يقود مصر إلى كأس العالم.. ثلاثية تُعيد الفراعنة إلى المجد

الخميس 09 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار
تغلب المنتخب المصري على نظيره الجيبوتي بثلاثة أهداف دون رد، في اللقاء الذي جمعهما مساء الأربعاء على ملعب العربي الزاولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

 

سجل أهداف “الفراعنة” كلٌّ من إبراهيم عادل ومحمد صلاح الذي أحرز هدفين، في الدقائق 8 و14 و84 من عمر المباراة.

 

وبهذا الانتصار، ضمن منتخب مصر تأهله رسميًا إلى نهائيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بعدما تأكد احتفاظه بصدارة المجموعة الأولى برصيد 23 نقطة.

 

وتُعد هذه المشاركة الرابعة للمنتخب المصري في تاريخه بالمونديال، بعد ظهوره في نسخ أعوام

