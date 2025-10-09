مبخوت بن عبود: مأرب وتعز ليستا للبيع.. والحوثي والانتقالي وجهان لتجزئة اليمن العميد طارق صالح يلتقي بالسفير الأمريكي اللواء سلطان العرادة يفتح بوابة الشراكة مع تركيا: دعم إنساني وتنموي في طريق السلام والتنمية .. عاجل صلاح يقود مصر إلى كأس العالم.. ثلاثية تُعيد الفراعنة إلى المجد اتفاق غزة يربك وكلاء إيران: الحوثي في مهب الصفقة الكبرى بين واشنطن وطهران.. هل بدأ تفكيك المحور؟ تعرف على طرق شراء الذهب ومحركات أسعاره عالمياً؟ ولماذا بعد تجاوزه 4 آلاف دولار؟ صعود لاجئ فلسطيني إلى عرش نوبل للكيمياء .. قصة نجاح القوات البحرية تضبط كميات هائلة من المخدرات قبالة السواحل لجنوبية.. ووزارة الداخلية تتوعد النائب العام ووزير الدفاع من ميناء عدن: لا مهربات لا ازدواجية والميناء تحت الرقابة المشددة رابطة أمهات المختطفين تطالب العليمي بخطوات جادة لإنهاء معاناة المحتجزين والمختفين قسراً
تغلب المنتخب المصري على نظيره الجيبوتي بثلاثة أهداف دون رد، في اللقاء الذي جمعهما مساء الأربعاء على ملعب العربي الزاولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.
سجل أهداف “الفراعنة” كلٌّ من إبراهيم عادل ومحمد صلاح الذي أحرز هدفين، في الدقائق 8 و14 و84 من عمر المباراة.
وبهذا الانتصار، ضمن منتخب مصر تأهله رسميًا إلى نهائيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بعدما تأكد احتفاظه بصدارة المجموعة الأولى برصيد 23 نقطة.
وتُعد هذه المشاركة الرابعة للمنتخب المصري في تاريخه بالمونديال، بعد ظهوره في نسخ أعوام