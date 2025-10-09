 صعود لاجئ فلسطيني إلى عرش نوبل للكيمياء .. قصة نجاح

الخميس 09 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالة الأناضول

منذ الوهلة الأولى للإعلان عن فوز العالم العربي عمر ياغي، بجائزة نوبل للكيمياء، بالشراكة مع اثنين آخرين، لم تتوقف التفاعلات مع الحدث، لعدة عوامل أبرزها الأصول الفلسطينية التي يعود إليها الرجل وقصة الصمود التي سطرها لاعتلاء عرش الجائزة.

ورغم كون الجائزة كيميائية إلا أن التفاعلات معها كانت من نوع آخر، فهي هذه المرة إعلامية وعلى مواقع التواصل.

واعتبر البعض فوزه بالجائزة، بمثابة "طاقة نور" رمزية، تبشر الفلسطينيين رغم شدة المعاناة جراء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة التي دخلت عامها الثالث.

واستمرت التفاعلات مع رحلة صمود ياغي وصولا إلى هدفه واعتلاء عرش "نوبل" رغم رحلة اللجوء الصعبة وبدايته في غرفة صغيرة تضم 12 شخصا هم إجمالي أسرته، إذ يعود لعائلة فلسطينية تم تهجيرها إلى الأردن عقب حرب 1948.

كما بدا تفاعل آخر حول تقارير تحدثت عن أن الرجل يحمل 4 جنسيات فهو من أصول فلسطينية ويحمل الجنسية الأردنية وكذلك السعودي وفق إعلام رسمي من البلدين، فيما يحمل أيضا الجنسية الأمريكية.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم منح جائزة نوبل في الكيمياء لعام 2025 لكل من ياغي، والياباني سوسومو كيتاغاوا، والبريطاني المولد ريتشارد روبسون، "لتطويرهم أطرا معدنية عضوية".

وهذه الأطر المعدنية العضوية (MOFs)، يمكن استخدامها لاستخلاص الماء من هواء الصحراء، واحتجاز ثاني أكسيد الكربون، وتخزين الغازات السامة، أو تحفيز التفاعلات الكيميائية.

وتُمنح جوائز مؤسسة نوبل، التي أُنشئت في 9 يونيو/ حزيران 1900، تنفيذا لوصية السويدي المهندس المخترع ألفريد نوبل، لمَن يقدمون خدمات للإنسانية.

وعقب فوره بالجائزة، أعرب العالم عمر ياغي عن "دهشته وسروره وتأثره"، وذلك خلال حديثه لمؤسسة نوبل.

وذكّر ياغي بداياته المتواضعة قائلا إنه نشأ في بيت بسيط للغاية، حيث كان مع عائلته المكونة من اثنى عشر فردا يتقاسمون غرفة صغيرة واحدة مع الماشية التي كانوا يربونها.

وأضاف أنه وُلد (في الأردن) لعائلة لاجئة، وكان والداه بالكاد يعرفان القراءة والكتابة، فوالده أنهى الصف السادس فقط، فيما لم تكن والدته تجيد القراءة والكتابة.

وأكد ياغي، أن رحلته الطويلة لم تكن ممكنة لولا العلم، الذي وصفه بأنه "أعظم قوة مساواة في العالم ودليل على أن الموهبة موجودة في كل مكان، تحتاج فقط إلى الفرصة لتزدهر".

عمر ياغي الذي تحدثت تقارير إعلامية عن أن والداه أرسلاه للدراسة في أمريكيا في سن الخامسة عشر، أشار إلى أنه بدأ مسيرته العلمية كباحث في جامعة ولاية أريزونا.

وأشار إلى أن حلمه آنذاك كان نشر مقال واحد على الأقل يحصل على 100 اقتباس، لكنه اليوم يرى أن مجموع الاقتباسات التي حققها مع طلابه تجاوز 250 ألفا، وهو ما لم يكن يتوقعه على الإطلاق.

وأضاف أن جمال الكيمياء يكمن في القدرة على التحكم بالمادة على المستوى الذري والجزيئي، وهو ما يفتح آفاقا هائلة من الإمكانات والاكتشافات.

وقد احتفت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، ببلوغ عمر ياغي مجد نوبل، وقالت إنه عالم أردني من أصل فلسطيني، وولد في العاصمة الأردنية عمان عام 1965.

ووفق إعلام محلي فلسطيني، تعود أصول عائلة ياغي (آل ياغي) إلى بلدة "المسمية" التي كانت تابعة لقضاء غزة قبل نكبة عام 1948، ويتركز أغلبهم اليوم في قطاع غزة، وقصف بعض عائلاتها خلال حرب الإبادة المستمرة على القطاع منذ عامين.

أما عائلة العالم نفسه، فتقيم في منطقة عين الباشا التابعة لمحافظة البلقاء غرب العاصمة بنحو (20 كيلومترا)، بحسب المصادر ذاتها.

وعقب الإعلان عن الفوز أيضا، عبر ملك الأردن، في تدوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية عن الفخر بحصول ياغي على الجائزة، قائلا: "نفخر ونعتز بالعالم الأردني البروفيسور عمر ياغي، ونبارك له وللأردن فوزه بجائزة نوبل للكيمياء لعام 2025".

بينما قالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية: "فاز العالم السعودي البروفيسور عمر ياغي، بجائزة نوبل في الكيمياء لعام 2025، كأول عالم سعودي يفوز بالجائزة".

ووفق الوكالة، فإن البروفيسور ياغي قد حصل على الجنسية السعودية، تقديرًا لجهوده وإسهاماته العلمية البارزة ومساهماته في مجال الكيمياء الشبكية والمواد النانوية.

وأضافت أن ياغي من ألمع العلماء في مجال الكيمياء الشبكية، حيث ساهم خلال مسيرته العلمية في نشر أكثر من 300 بحث علمي، وحظيت أعماله بأكثر من 250 ألف استشهاد علمي.

كما أسهم، وفق الوكالة، في تأسيس العديد من الشركات العالمية، وإطلاق عدد من المبادرات العلمية في مجال الطاقة النظيفة وعلوم المواد.

*الحياة الأكاديمية

عقب هجرة ياغي إلى الولايات المتحدة، حصل الرجل على الماجستير ثم الدكتوراه في الكيمياء من جامعة إلينوي عام 1990، ونُشر له أكثر من 300 بحث علمي، وحظيت أعماله بأكثر من 250 ألف استشهاد علمي، ولديه ما يزيد على 70 براءة اختراع.

ثم التحق بجامعة هارفرد 1990-1992 لمتابعة دراسته، كما انضم إلى هيئة التدريس في جامعة ولاية أريزونا 1992-1998، وبعد ذلك انتقل إلى جامعة ميتشغان 1999-2006 ثم إلى جامعة كاليفورنيا لوس أنجلس 2007-2012، وأخيراً إلى جامعة كاليفورنيا بيركلي، وعمل أستاذا في الكيمياء.

وأسس ياغي عدة مختبرات في جامعات مختلفة باليابان وفيتنام ويتعاون مع مركز قطر لأبحاث البيئة والطاقة، حيث تعنى مراكز أبحاثه بخدمة الباحثين وتصميم وإنتاج مجموعات من المركبات الكيميائية الشبكية وأشهرها تُعرف بالأطر المعدنية العضوية.

*جوائز حصل عليها ياغي

ووفق ما ورد في سيرة ياغي على موقع كلية الكيمياء في جامعة كاليفورنيا، فقد تم تكريمه بجوائز من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك: ميدالية ساكوني من الجمعية الكيميائية الإيطالية 2004، وميدالية جمعية أبحاث المواد 2007، وجائزة الجمعية الكيميائية الأمريكية في كيمياء المواد 2009.

كما نال الرجل جائزة المئوية للجمعية الملكية البريطانية للكيمياء 2010، وجائزة الملك فيصل العالمية في العلوم 2015، وجائزة ألبرت أينشتاين العالمية للعلوم 2017.

وفاز ياغي أيضا بجائزة وولف في الكيمياء 2018، وجائزة إيني للتميز في الطاقة 2018، وجائزة جريجوري أمينوف من الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم 2019.

كما حاز جائزة أغسطس فيلهلم فون هوفمان دينكمونزه من الجمعية الكيميائية الألمانية 2020، وجائزة المياه المستدامة من الجمعية الملكية البريطانية للكيمياء 2020، وجائزة فين فيوتشر 2021.

وحصل العالم العربي على ميدالية فيلهلم إكسنر 2023، وجائزة سولفاي 2024، وجائزة تانغ 2024، وجائزة بلزان 2024.

وصُنف ياغي، مرارا ضمن أفضل العلماء والمهندسين في العالم، وحصل على جائزة نوابغ العرب عن فئة العلوم الطبيعية لعام 2024.