القوات البحرية تضبط كميات هائلة من المخدرات قبالة السواحل لجنوبية.. ووزارة الداخلية تتوعد

في عملية أمنية نوعية، تمكنت وحدات البحرية التابعة للحملة الأمنية المشتركة في مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج، صباح اليوم الخميس، من ضبط قارب تهريب ضخم كان يحمل شحنة مخدرات تزن نحو طن كامل، في واحدة من أكبر عمليات الضبط التي شهدتها المنطقة مؤخرًا.

القارب الذي يبلغ طوله 12 مترًا وعرضه 2.5 متر، كان محمّلًا بـ(536) طردًا من مادة الشبو، و(100) طرد من الحشيش، و(10) طرود من الهيروين، في محاولة تهريب وصفت بالخطيرة والممنهجة.

وقال مركز الاعلام الأمني أن "عملية الضبط جرت بحضور وكيل النيابة الجزائية القاضي المنتصربالله، وبمشاركة عدد من القيادات الأمنية، بينهم نائب الحملة الأمنية ومدير مكافحة المخدرات بلحج المقدم مختار الدقم، ومدير مديرية المضاربة ورأس العارة مراد جوبح، ومدير قسم الأمن، وقائد الحملة، ومدير الشؤون القانونية للفرقة الثانية عمالقة.

العميد عبدالله أحمد لحمدي، مدير عام مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، أشاد بهذا الإنجاز الأمني الكبير، مؤكدًا أنه يعكس يقظة عالية وتنسيقًا محكمًا بين الوحدات الأمنية والعسكرية في مواجهة شبكات التهريب والجريمة المنظمة.

وأضاف أن هذه العملية تأتي ضمن جهود وزارة الداخلية لتعزيز التعاون الميداني وتضييق الخناق على تجار ومهربي السموم، مشددًا على أن حماية المجتمع من المخدرات مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تضافر الجهود والإخلاص في أداء الواجب.