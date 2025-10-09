النائب العام ووزير الدفاع من ميناء عدن: لا مهربات لا ازدواجية والميناء تحت الرقابة المشددة رابطة أمهات المختطفين تطالب العليمي بخطوات جادة لإنهاء معاناة المحتجزين والمختفين قسراً الثلاثاء القادم إجازة رسمية عاجل.. الحكومة اليمنية تعلن بدء صرف المرتبات المتأخرة لموظفي الدولة في القطاعين العسكري والمدني 14 محافظة في اليمن على موعد مع أمطار متفاوتة الشدة يوم غدٍ فوز ثمين للمنتخب اليمني في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا.. تعرف على جدول المباريات المتبقية وفاة موظف أممي تحت التعذيب في سجون الحوثيين مصر رابع دولة عربية تتأهل لمونديال 2026 ما مصير سلاح حماس بعد دخول وقف اطلاق النار حيز التنفيذ؟ الدولار يستعيد زخمه ويتجه لأفضل أداء أسبوعي منذ عام
أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، بالعاصمة عدن اليوم الخميس، أن يوم الثلاثاء الموافق 14 أكتوبر 2025م إجازة رسمية لجميع موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط، وذلك بمناسبة الذكرى الثانية والستين لثورة الرابع عشر من أكتوبر المجيدة.
وذكرت الوزارة في بيان،، بان إعلان الإجازة يأتي استناداً إلى أحكام المادة (3) من القانون رقم (2) لسنة 2000م بشأن تحديد الإجازات والعطل الرسمية.
ورفعت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة السياسية، وإلى أبناء الشعب اليمني كافة بهذه المناسبة العظيمة.