الثلاثاء القادم إجازة رسمية

الخميس 09 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- عدن

أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، بالعاصمة عدن اليوم الخميس، أن يوم الثلاثاء الموافق 14 أكتوبر 2025م إجازة رسمية لجميع موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط، وذلك بمناسبة الذكرى الثانية والستين لثورة الرابع عشر من أكتوبر المجيدة.

وذكرت الوزارة في بيان،، بان إعلان الإجازة يأتي استناداً إلى أحكام المادة (3) من القانون رقم (2) لسنة 2000م بشأن تحديد الإجازات والعطل الرسمية.

ورفعت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة السياسية، وإلى أبناء الشعب اليمني كافة بهذه المناسبة العظيمة.