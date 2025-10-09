14 محافظة في اليمن على موعد مع أمطار متفاوتة الشدة يوم غدٍ

الخميس 09 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية في اليمن طقساً صحواً يميل للبرودة ليلاً والصباح الباكر، وهطول أمطار متفاوتة الشدة ومتفرقة على أجزاء من 14 محافظة خلال ساعات الليل والصباح وفترتي الظهيرة والمساء يوم غد الجمعة 10 أكتوبر.

ومن المتوقع أن تشهد عدة محافظات أمطاراً متفاوتة الشدة على أجزاء منها هي: لحج، تعز، الضالع، إب، الحديدة، ذمار، ريمة، المحويت وحجة، في حين من المتوقع هطول أمطار متفرقة على أجزاء من محافظة البيضاء ومرتفعات أبين، شبوه، حضرموت والمهرة.

ووفق نشرة الأرصاد الجوية من المتوقع أن المناطق الساحلية طقساً غائماً جزئياً وهطول أمطار متفرقة قد يرافقها الرعد أحياناً على أجزاء من السواحل الغربية والجنوبية وكذلك الشرقية والمناطق الداخلية المقابلة لها، الرياح نشطة وأقصى سرعة لها 30 عقدة على ارخبيل سقطرى.

وفي المناطق الصحراوية من المتوقع أن تشهد طقساً صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام مع احتمال تكون السحب الركامية الممطرة على اجزاء متفرقة منها، الرياح تنشط أحياناً وأقصى سرعة لها 20 عقدة.