فوز ثمين للمنتخب اليمني في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا.. تعرف على جدول المباريات المتبقية

حقق منتخبنا الوطني لكرة القدم فوزاً ثميناً على مضيفه منتخب بروناي بهدفين دون رد، ضمن الجولة الثالثة من التصفيات النهائية المؤهلة إلى كأس آسيا 2027.
وسجل لليمن عبد الواسع المطري الهدف الأول برأسية، وأضاف ناصر محمدوه الهدف الثاني.
بهذا الانتصار رفع المنتخب اليمني رصيده إلى خمس نقاط، متصدراً المجموعة الثالثة مؤقتاً، فيما تجمد رصيد بروناي عند ثلاث نقاط.
ويتأهل أول كل مجموعة مباشرة الى نهائيات كأس آسيا المقرر اقامتها في السعودية عام 2027.
وكان المنتخب اليمني قد تعادل في الذهاب مع بوتان ولبنان بذات النتيجة 0-0 قبل إن يفوز اليوم على برناوي 2-0، وتتبقى 3 مباريات في الاياب على النحو التالي:
14 أكتوبر 2025: اليمن × بروناي
18 نوفمبر 2025: اليمن × بوتان
31 مارس 2026: لبنان × اليمن