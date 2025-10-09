مصر رابع دولة عربية تتأهل لمونديال 2026

الخميس 09 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

تأهل المنتخب المصري إلى كأس العالم 2026 بعد فوزه على جيبوتي بثلاثية نظيفة مساء أمس الأربعاء في مدينة الدار البيضاء المغربية، ليعود إلى المونديال بعد غيابه عن النسخة الماضية في قطر.

بهذا التأهل لحقت مصر بالمغرب وتونس إلى المونديال المقرر تنظيمه في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، لتصبح ثالثة المنتخبات الإفريقية العربية المتأهلة رسمياً، والرابعة إضافة الى الأردن من آسيا، فيما تقترب الجزائر وغانا والرأس الأخضر من حجز بطاقتيهما إلى النهائيات مع تبقي جولة واحدة على ختام التصفيات الإفريقية.

وافتتح التسجيل إبراهيم عادل في الدقيقة الثامنة، قبل أن يضيف نجم ليفربول محمد صلاح هدفين في الدقيقتين 14 و84، ليقود منتخب بلاده نحو التأهل الرابع في تاريخه إلى كأس العالم بعد مشاركاته السابقة في أعوام 1934 و1990 و2018.

ورفع المنتخب المصري رصيده إلى 23 نقطة في صدارة المجموعة الأولى، فيما بقيت جيبوتي في المركز الأخير بنقطة واحدة، وأكد الاتحاد المصري أن محمد صلاح أصبح الهداف التاريخي لتصفيات المونديال الإفريقية برصيد 20 هدفاً.