ما مصير سلاح حماس بعد دخول وقف اطلاق النار حيز التنفيذ؟

الخميس 09 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 225

وسط ترحيب دولي واسع بالإعلان عن التوافق حول المرحلة الأولى من خطة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس، دخل الاتفاق حيز التنفيذ، اليوم الخميس.

وبانتظار الكشف عن مزيد من التفاصيل، أوضح الكاتب الصحافي ضياء رشوان، مدير هيئة الاستعلامات المصرية، أن حركة حماس وافقت على تجميد السلاح لا نزعه.

وأوضح خلال مداخلة مع برنامج "خارج الصندوق" على "العربية"، مساء الأربعاء، أن تجميد السلاح يأتي في إطار الهدنة التي اقترحتها الحركة مع إسرائيل سابقا، والتي تتراوح مدتها ما بين 5 إلى 10 سنوات.

كما لفت إلى أن سلاح حماس لن يسلم إلى إسرائيل أو أطراف غير عربية، وأن الاتفاق لم ينص على من يتسلم السلاح، بل تحدث عن لجنة مستقلة قد تكون مصرية، أو مصرية – عربية، أو مصرية – عربية – فلسطينية.

وذكر أن تدمير قدرة حماس العسكرية كان أحد أهداف رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، من حربه على غزة لكنه لم يحققه حتى الآن.

أيضاً رأى أن نتنياهو يريد مشهدا مسرحيا لفكرة تدمير السلاح عبر الاتفاق الجاري مناقشته الآن، خاصة أنه فشل بعد مرور عامين في تدمير الحركة وسلاحها، وفق تعبيره.