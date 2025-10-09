مصر رابع دولة عربية تتأهل لمونديال 2026 ما مصير سلاح حماس بعد دخول وقف اطلاق النار حيز التنفيذ؟ الدولار يستعيد زخمه ويتجه لأفضل أداء أسبوعي منذ عام حماس تكشف عن : اتفاق المرحلة الأولى و تشمل إطلاق أكثر من 2000 معتقل فلسطيني وداعًا للكحة الناشفة وقت النوم- طرق منزلية تخلصك منها مرضى الكبد الدهني أكثر عرضة لهذا المرض النفسي ترامب يعلن موعد عودة الأسرى الإسرائيليين و إعادة إعمار غزة النص الحرفي لخطة ترامب لوقف الحرب في قطاع غزة رونالدو... أول لاعب كرة قدم تقدر ثروته بـ1.4 مليار دولار محكمة شبوة تواصل كشف خيوط جريمة اغتيال الشيخ الباني
وسط ترحيب دولي واسع بالإعلان عن التوافق حول المرحلة الأولى من خطة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس، دخل الاتفاق حيز التنفيذ، اليوم الخميس.
وبانتظار الكشف عن مزيد من التفاصيل، أوضح الكاتب الصحافي ضياء رشوان، مدير هيئة الاستعلامات المصرية، أن حركة حماس وافقت على تجميد السلاح لا نزعه.
وأوضح خلال مداخلة مع برنامج "خارج الصندوق" على "العربية"، مساء الأربعاء، أن تجميد السلاح يأتي في إطار الهدنة التي اقترحتها الحركة مع إسرائيل سابقا، والتي تتراوح مدتها ما بين 5 إلى 10 سنوات.
كما لفت إلى أن سلاح حماس لن يسلم إلى إسرائيل أو أطراف غير عربية، وأن الاتفاق لم ينص على من يتسلم السلاح، بل تحدث عن لجنة مستقلة قد تكون مصرية، أو مصرية – عربية، أو مصرية – عربية – فلسطينية.
وذكر أن تدمير قدرة حماس العسكرية كان أحد أهداف رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، من حربه على غزة لكنه لم يحققه حتى الآن.
أيضاً رأى أن نتنياهو يريد مشهدا مسرحيا لفكرة تدمير السلاح عبر الاتفاق الجاري مناقشته الآن، خاصة أنه فشل بعد مرور عامين في تدمير الحركة وسلاحها، وفق تعبيره.