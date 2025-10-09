حماس تكشف عن : اتفاق المرحلة الأولى و تشمل إطلاق أكثر من 2000 معتقل فلسطيني وداعًا للكحة الناشفة وقت النوم- طرق منزلية تخلصك منها مرضى الكبد الدهني أكثر عرضة لهذا المرض النفسي ترامب يعلن موعد عودة الأسرى الإسرائيليين و إعادة إعمار غزة النص الحرفي لخطة ترامب لوقف الحرب في قطاع غزة رونالدو... أول لاعب كرة قدم تقدر ثروته بـ1.4 مليار دولار محكمة شبوة تواصل كشف خيوط جريمة اغتيال الشيخ الباني النجم الرياضي الكابتن وسام الورافي يودّع الملاعب اليمنية ويهاجر بحثًا عن لقمة العيش في أحد دول الخليج قطر تعلن موقفها الرسمي من الجيش اللبناني ومؤسسات الدولة اللبنانية توجس في اليمن من عودة صندوق النقد الدولي.. إصلاحات صعبة تنتظر المواطنين بعد 11 عاماً من الانقطاع.. عاجل
قال مصدر في حركة حماس لوكالة الصحافة الفرنسية، الخميس، إنّ المرحلة الأولى من الاتفاق الذي تمّ التوصل اليه مع إسرائيل خلال مفاوضات غير مباشرة جرت في مصر تتضمّن الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين الأحياء المحتجزين في قطاع غزة وأكثر من 2000 معتقل فلسطيني في السجون الإسرائيلية.
وأوضح أنّ المعتقلين الفلسطينيين الذي ستفرج عنهم إسرائيل هم 250 من المحكومين بالسجن المؤبد و1700 ممن اعتقلوا بعد السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، مشيرا إلى أنّ المرحلة الأولى ستشمل أيضا انسحابات إسرائيلية «مجدولة زمنيا».
من جهة أخرى، قال متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية لرويترز إن إسرائيل تتوقع بدء إطلاق سراح الرهائن يوم السبت، بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وقعتا على المرحلة الأولى من اتفاق غزة.
ولم يوضح المتحدث ما إذا كانت الحكومة تتوقع إطلاق سراح جميع الرهائن الثمانية والأربعين المتبقين، الأحياء والأموات، على الفور