حماس تكشف عن : اتفاق المرحلة الأولى و تشمل إطلاق أكثر من 2000 معتقل فلسطيني

الخميس 09 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس -وكالات

قال مصدر في حركة حماس لوكالة الصحافة الفرنسية، الخميس، إنّ المرحلة الأولى من الاتفاق الذي تمّ التوصل اليه مع إسرائيل خلال مفاوضات غير مباشرة جرت في مصر تتضمّن الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين الأحياء المحتجزين في قطاع غزة وأكثر من 2000 معتقل فلسطيني في السجون الإسرائيلية.

وأوضح أنّ المعتقلين الفلسطينيين الذي ستفرج عنهم إسرائيل هم 250 من المحكومين بالسجن المؤبد و1700 ممن اعتقلوا بعد السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، مشيرا إلى أنّ المرحلة الأولى ستشمل أيضا انسحابات إسرائيلية «مجدولة زمنيا».

من جهة أخرى، قال متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية لرويترز إن إسرائيل تتوقع بدء إطلاق سراح الرهائن يوم السبت، بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وقعتا على المرحلة الأولى من اتفاق غزة.

ولم يوضح المتحدث ما إذا كانت الحكومة تتوقع إطلاق سراح جميع الرهائن الثمانية والأربعين المتبقين، الأحياء والأموات، على الفور