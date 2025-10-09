وداعًا للكحة الناشفة وقت النوم- طرق منزلية تخلصك منها

الخميس 09 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس -وكالات

الكحة الناشفة من الأمراض التي تنتشر في فصلي الخريف والشتاء، بسبب برودة الطقس، والتغيرات المناخية، وكذا زيادة فرص العدوى، ليشعر مصابو الكحة الناشفة بصعوبة الخلود للنوم بسبب هياجها في الساعات الأخيرة من اليوم.

لذا يستعرض "الكونسلتو" في السطور التالية، أبرز الطرق المنزلية لعلاج الكحة الناشفة قبل النوم للتخلص منها والدخول في سبات عميق.

وفي هذا الشأن، قالت استشاري التغذية العلاجية، الدكتورة هالة عسكر، إن أفضل الطرق العلاجات للكحة الناشفة وقت النوم وقبل الخلود له تمامًا، تتمثل في المشروبات الدافئة، خصوصًا ألا تكون محلاه بالسكر الأبيض، لأنه من العوامل التي تعمل على تهيج الكحة.وأحددت استشاري التغذية العلاجية، أبرز المشروبات التي يفضل تناولها لعلاج الكحة الناشفة قبل النوم، وهي:

1- مشروب الكاموميل، لأنه على عناصر غذائية مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات.

2- مشروب البابونيج، لأنه يحتوي على عناصر غذائية تقلل من الالتهابات وتهدئ من السعال.

3- مشروب الشيح، لأنه مضاد للالتهابات ومضاد جيد للأكسدة التي ترفع معدلات الجهاز المناعي.

4- مشروب ورق الجوافة، مؤكدة أنه من أفضل علاجات الكحة لأنه مضاد جيد للأكسدة التي تساهم في رفع مناعة الجسم، وتحسن من قدرات الجهاز التنفسي عمومًا.

5- استنشاق بخار الماء.

6- استنشاق بخار ماء القرنفل.

7- تناول مشروب الزعتر، لأنه طارد للبلغم ومهدئ جيد للكحة الناشفة.

وشددت استشاري التغذية العلاجية، على أهمية الوقاية من فرص الإصابة بالكحة الناشفة، وعدم الانتظار للإصابة بها للبدء في اتباع حمية غذائية للحد من الكحة، فالوقاية خير من العلاج، منوهة إلى أن الوقاية تتمثل في اتباع نظام غذائي صحي يعتمد على الخضروات والفاكهة، والإكثار من شرب الماء، وممارسة الرياضة عمومًا، لرفع المناعة.