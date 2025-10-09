وداعًا للكحة الناشفة وقت النوم- طرق منزلية تخلصك منها مرضى الكبد الدهني أكثر عرضة لهذا المرض النفسي ترامب يعلن موعد عودة الأسرى الإسرائيليين و إعادة إعمار غزة النص الحرفي لخطة ترامب لوقف الحرب في قطاع غزة رونالدو... أول لاعب كرة قدم تقدر ثروته بـ1.4 مليار دولار محكمة شبوة تواصل كشف خيوط جريمة اغتيال الشيخ الباني النجم الرياضي الكابتن وسام الورافي يودّع الملاعب اليمنية ويهاجر بحثًا عن لقمة العيش في أحد دول الخليج قطر تعلن موقفها الرسمي من الجيش اللبناني ومؤسسات الدولة اللبنانية توجس في اليمن من عودة صندوق النقد الدولي.. إصلاحات صعبة تنتظر المواطنين بعد 11 عاماً من الانقطاع.. عاجل اليمن تتصدر قائمة الدول الأكثر خطورة وفق مؤشر السلام العالمي تليها أفغانستان
لا يؤثر مرض الكبد الدهني فقط على صحة الإنسان من الناحية العضوية، بل يضر أيضًا بالحالة النفسية، بحسب دراسة حديثة.
وكشفت الدراسة التي أجرتها جامعة برمنغهام، أن مرضى الكبد الدهني أكثر عرضة للإصابة باضطراب في الشخصية.
ووجد الباحثون أن مرض الكبد الدهني يزيد من خطر الإصابة باضطراب الشخصية بنحو 3 أضعاف، وفقًا لموقع "Times of india".
وتبين للباحثين أن اضطراب الشخصية يجعل مرضى الكبد الدهني يظهرون سلوكيات غذائية غير منضبطة، رغم إدراكهم لأهمية مراقبة نظامهم الغذائي اليومي والحفاظ على نشاطهم البدني، للسيطرة على المرض.
والجدير بالذكر أن إهمال التغذية الصحية يجعل مرضى الكبد الدهني أكثر عرضة لمضاعفات في غاية الخطورة.
ومن أبرز مضاعفات مرض الكبد الدهني:
-التهاب الكبد الدهني.-تليف الكبد.فشل الكبد.
لذلك، أوصى باحثو الدراسة بإجراء فحص اضطرابات الشخصية لمرضى الكبد الدهني، لسرعة علاجها، حتى يتمكن المريض من التحكم في نظامه الغذائي والاهتمام بممارسة الرياضة.
وأشار الفريق البحثي إلى صعوبة إقناع المريض باتباع نظام غذائي صحي والمواظبة على ممارسة الرياضة وهو يعاني من اضطراب الشخصية