مرضى الكبد الدهني أكثر عرضة لهذا المرض النفسي

لا يؤثر مرض الكبد الدهني فقط على صحة الإنسان من الناحية العضوية، بل يضر أيضًا بالحالة النفسية، بحسب دراسة حديثة.

وكشفت الدراسة التي أجرتها جامعة برمنغهام، أن مرضى الكبد الدهني أكثر عرضة للإصابة باضطراب في الشخصية.

ووجد الباحثون أن مرض الكبد الدهني يزيد من خطر الإصابة باضطراب الشخصية بنحو 3 أضعاف، وفقًا لموقع "Times of india".

وتبين للباحثين أن اضطراب الشخصية يجعل مرضى الكبد الدهني يظهرون سلوكيات غذائية غير منضبطة، رغم إدراكهم لأهمية مراقبة نظامهم الغذائي اليومي والحفاظ على نشاطهم البدني، للسيطرة على المرض.

والجدير بالذكر أن إهمال التغذية الصحية يجعل مرضى الكبد الدهني أكثر عرضة لمضاعفات في غاية الخطورة.

ومن أبرز مضاعفات مرض الكبد الدهني:

-التهاب الكبد الدهني.-تليف الكبد.فشل الكبد.

لذلك، أوصى باحثو الدراسة بإجراء فحص اضطرابات الشخصية لمرضى الكبد الدهني، لسرعة علاجها، حتى يتمكن المريض من التحكم في نظامه الغذائي والاهتمام بممارسة الرياضة.

وأشار الفريق البحثي إلى صعوبة إقناع المريض باتباع نظام غذائي صحي والمواظبة على ممارسة الرياضة وهو يعاني من اضطراب الشخصية