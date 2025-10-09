رونالدو... أول لاعب كرة قدم تقدر ثروته بـ1.4 مليار دولار

الخميس 09 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 06 صباحاً / مأرب برس -وكالات

دخل أسطورة كرة القدم العالمية البرتغالي كريستيانو رونالدو ضمن قائمة مليارديرات العالم وذلك وفقاً لوكالة بلومبيرغ، ليصبح بذلك أول لاعب كرة قدم يصل إلى ثروة تتجاوز المليار دولار.

وكشفت «بلومبيرغ» في تقريرها أن القيمة الصافية لثروة رونالدو (40 عاماً)، مهاجم نادي النصر السعودي، بلغت نحو 1.4 مليار دولار (1.04 مليار جنيه إسترليني)، وذلك بعد احتساب مسيرته الكروية الطويلة التي امتدت أكثر من عقدين، إلى جانب استثماراته وصفقاته الإعلانية.

وأوضحت الوكالة أن رونالدو حصل بين عامي 2002 و2023 على أكثر من 550 مليون دولار كرواتب، كما استفاد من عقود رعاية كبرى أبرزها اتفاقيته مع شركة «نايكي» التي استمرت لعشر سنوات ووفرت له ما يقارب 18 مليون دولار سنوياً.

وعند انتقاله إلى نادي النصر في الدوري السعودي للمحترفين عام 2022، أصبح اللاعب الأعلى دخلاً في تاريخ كرة القدم بعقد سنوي وصل إلى 177 مليون جنيه إسترليني.

كما جدّد عقده مؤخراً لعامين إضافيين حتى ما بعد بلوغه الثانية والأربعين، بقيمة إجمالية تتجاوز 400 مليون دولار.

وفي المقابل، أشار التقرير إلى أن الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الأميركي، جمع أكثر من 600 مليون دولار رواتب قبل خصم الضرائب خلال مسيرته، ويتقاضى حالياً 20 مليون دولار سنوياً منذ انتقاله إلى الدوري الأميركي، أي ما يعادل نحو 10 في المائة فقط من دخل رونالدو في الفترة ذاتها، على أن يحصل بعد اعتزاله على حصة ملكية في ناديه الأميركي