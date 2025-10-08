محكمة شبوة تواصل كشف خيوط جريمة اغتيال الشيخ الباني

الأربعاء 08 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

في مشهد قضائي يعكس تعقيدات واحدة من أبرز القضايا الجنائية التي هزّت محافظة شبوة، عقدت محكمة الاستئناف صباح اليوم الأربعاء جلستها السادسة للنظر في ملف اغتيال الشيخ عبدالله بن عبدالله الباني، الذي قُتل يوم عيد الفطر في 21 أبريل 2023، في واقعة أثارت موجة غضب واسعة وأشعلت الرأي العام المحلي.

ترأس الجلسة القاضي عارف عمير النسي، رئيس محكمة الاستئناف، بمشاركة القاضيين مبارك عاطف وحسين أحمد بانافع، وحضور القاضي محسن بطم ممثل النيابة العامة. وقد شهدت قاعة المحكمة حضورًا لافتًا لأولياء الدم وذوي الشهيد، إلى جانب عدد من الشخصيات الاجتماعية وأبناء المحافظة، ما أضفى على الجلسة طابعًا شعبيًا ضاغطًا.

مثل أولياء الدم في الجلسة المحاميان عبدالسلام الصبيحي وعبدالله العريف، بينما تولى المحامي خالد حبتور الدفاع عن المتهم الثاني. وغاب المحامي صلاح الدياني، المكلّف بالدفاع عن بقية المتهمين والفارين من وجه العدالة، ما أثار تساؤلات حول أسباب تغيّبه في هذه المرحلة الحرجة من سير القضية.

وقدّم المحامي عبدالسلام الصبيحي مذكرة رد على مرافعة الدفاع، أكد فيها أن المتهم عبدالحكيم مثنى أقرّ صراحة بإطلاق النار بنفسه، وبإصدار أوامر لجنوده بالترصّد للشيخ الباني والاعتداء عليه في أكثر من مناسبة قبل تنفيذ الجريمة.

بدوره، شدد المحامي عبدالله العريف على أن الأدلة والشهادات الموثقة تشير إلى أن إطلاق النار تم من قبل جميع الجنود المتواجدين في الموقع، وأن الشهيد الباني تلقى عدة طلقات من اتجاهات مختلفة، ما يعزز فرضية الاشتراك الجماعي في تنفيذ الجريمة.

وفي ختام الجلسة، قررت المحكمة تمكين المحامي صلاح الدياني من تقديم تعقيبه على ردود النيابة وأولياء الدم، كما أُتيح للمحامي خالد حبتور الرد على تعقيب أولياء الدم، على أن تُعقد الجلسة السابعة يوم الأربعاء الموافق 22 أكتوبر 2025م، لاستكمال مناقشة القضية.