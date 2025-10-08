النجم الرياضي الكابتن وسام الورافي يودّع الملاعب اليمنية ويهاجر بحثًا عن لقمة العيش في أحد دول الخليج

الأربعاء 08 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

في مشهد يعكس الواقع القاسي الذي يعيشه الرياضيون اليمنيون، غادر نجم فريق اتحاد إب والمنتخبات الوطنية، الكابتن وسام الورافي، مدينة إب متجهًا إلى المملكة العربية السعودية، مضطرًا لترك الملاعب خلفه بحثًا عن فرصة عمل تقيه ضيق الحال.

ووفقًا لمصادر رياضية، فإن الورافي اتخذ قرار الاغتراب بعد أن ضاقت به السبل نتيجة الظروف المالية الصعبة، في ظل غياب الدعم الرسمي وحرمان اللاعبين من مستحقاتهم، وسط استيلاء مليشيا الحوثي على موارد وممتلكات الأندية الرياضية في محافظة إب.

وتأتي مغادرة الورافي بعد حادثة مأساوية هزّت الوسط الرياضي، تمثلت في العثور على جثمان لاعب نادي شعب إب، خالد الجبري، على الحدود اليمنية السعودية، إثر محاولته الوصول إلى المملكة عبر طرق التهريب، بعد أن أغلقت في وجهه أبواب الرزق داخل البلاد التي تعاني من آثار الحرب والانقلاب.

وخلال الأشهر الأخيرة، اضطر عدد من لاعبي أندية إب إلى الهجرة خارج اليمن، في محاولة لتأمين حياة كريمة، وسط توقف الأنشطة الرياضية وتفاقم الأزمات المالية التي انعكست بشكل مباشر على أجورهم ومعيشتهم.

الرياضيون في إب، كغيرهم من أبناء المحافظة، يواجهون واقعًا مريرًا، حيث باتت الرياضة حلمًا مؤجلًا، والغربة خيارًا لا مفر منه.