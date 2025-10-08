قطر تعلن موقفها الرسمي من الجيش اللبناني ومؤسسات الدولة اللبنانية

الأربعاء 08 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - وكالات

أكدت قطر دعمها للجيش اللبناني ومؤسسات الدولة، ووقوفها إلى جانب الشعب اللبناني، وذلك خلال محادثات أجراها الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الأربعاء، مع العماد رودولف هيكل، قائد الجيش اللبناني، الذي يزور قطر حالياً.

وقالت وكالة الأنباء القطرية إنه جرى خلال المقابلة، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة آخر التطورات في لبنان، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، خلال المقابلة، دعم دولة قطر للجيش ومؤسسات الدولة في لبنان، ووقوفها باستمرار إلى جانب شعبه.

كما التقى الشيخ سعود بن عبد الرحمن بن حسن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، مع العماد رودولف هيكل قائد الجيش اللبناني، والوفد المرافق له، وذلك خلال زيارته قطر.

وجرى خلال اللقاء مناقشة المواضيع محل الاهتمام المشترك بين الجانبين، وسبل تعزيزها وتطويرها، بالإضافة إلى مناقشة آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

حضر اللقاء الفريق الركن (طيار) جاسم بن محمد المناعي رئيس أركان القوات المسلحة القطرية، وعدد من كبار الضباط في القوات المسلحة.