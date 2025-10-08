اليمن تتصدر قائمة الدول الأكثر خطورة وفق مؤشر السلام العالمي تليها أفغانستان

الأربعاء 08 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 238

تصدرت اليمن قائمة الدول الأكثر خطورة في آسيا بمؤشر السلام العالمي، محققة 3.397 درجة، نتيجة استمرار الحرب التي تشنها مليشيا الحوثي.

وأشار تقرير لموقع "wion"، المعتمد على بيانات معهد الاقتصاد والسلام، إلى استمرار الحرب بين مليشيات الحوثي والحكومة الشرعية المعترف بها دوليا.

وأكد أن أكثر من 80% من السكان لا يزالون في حاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة.

وقد أدت الغارات الجوية، والمجاعة، وتفشي الأمراض مثل الكوليرا، إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، وجعلت اليمن بؤرة توتر إقليمي.

ويشير التقرير إلى أن آسيا بشكل عام منطقة متوترة، وتحتل أفغانستان المركز الثاني بعد اليمن، بمؤشر 3.294، نتيجة حكم طالبان والصراعات الداخلية وانعدام الأمن الغذائي.

تليها روسيا بمؤشر 3.249، المتأثرة بتداعيات الحرب في أوكرانيا، وارتفاع الإنفاق الدفاعي، والقمع الداخلي للأقليات العرقية، حسب التقرير.

وحصلت سوريا على 3.173 بعد 13 عاما من الحرب التي أودت بحياة أكثر من نصف مليون شخص وشردت نصف السكان.

ويؤكد التقرير أن ارتفاع معدلات العسكرة، والصراع الداخلي، وقلة الأمن المجتمعي في هذه الدول، يعكس هشاشة مؤسسات الدولة وفشل السياسات في حماية المدنيين.

وأوضح أن جهود السلام تبقى محدودة وسط التدخلات الإقليمية والخلافات الجيوسياسية المتشابكة.

ونبّه التقرير إلى أن استمرار الصراعات في اليمن وأفغانستان وسوريا يهدد استقرار المنطقة الآسيوية بشكل عام، ويزيد من موجات النزوح والهجرة، مؤكدا حاجة هذه الدول إلى خطط عاجلة لإنقاذ المدنيين وتحقيق استقرار مستدام.