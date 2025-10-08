قطر تعلن موقفها الرسمي من الجيش اللبناني ومؤسسات الدولة اللبنانية توجس في اليمن من عودة صندوق النقد الدولي.. إصلاحات صعبة تنتظر المواطنين بعد 11 عاماً من الانقطاع.. عاجل اليمن تتصدر قائمة الدول الأكثر خطورة وفق مؤشر السلام العالمي تليها أفغانستان نائب وزير الأوقاف: توحيد الخطاب الدعوي سلاح لمواجهة التطرف الحوثي والمخدرات احتفاء عربي بأردني من أصول فلسطينية يحمل الجنسية السعودية فاز بجائزة نوبل في الكيمياء الذهب يسجل ارتفاعًا تاريخيًا هو الأكبر ارتفاع معدلات الجريمة في مناطق الحوثي بنسبة 500 بالمئة الأرصاد في اليمن تراقب احتمالية هطول أمطار متفرقة خلال الأيام القادمة للرجال- 6 أطعمة تحمي البروستاتا من التضخم والسرطان إسرائيل تهاجم أسطول الحرية بالمياه الدولية وتحتجز سفنه
دعا نائب وزير الأوقاف والإرشاد، أنور العمري، إلى توحيد الخطاب الدعوي والتوعوي في مواجهة الظواهر الدخيلة على المجتمع، مثل انتشار المخدرات والتطرف والتعصب الديني، التي تفاقمت بفعل ممارسات ميليشيات الحوثي والتنظيمات المتطرفة.
جاء ذلك خلال لقاء عقده اليوم في عدن مع عدد من الخطباء والدعاة، حيث تناول العمري الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها ميليشيات الحوثي بحق المدنيين في مناطق سيطرتها، مؤكداً أن تلك الممارسات تتنافى مع أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المحلية والدولية.
وشدد نائب الوزير على أهمية الدور المحوري للدعاة في ترسيخ قيم الاعتدال والوسطية، وتصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة، وتحقيق التماسك الاجتماعي من خلال التعليم والقدوة الحسنة. وأشار إلى أن الوزارة تعمل على توحيد الجهود الدعوية وجمع الكلمة بين العلماء والدعاة بما يخدم المجتمع ويحافظ على الثوابت الدينية والوطنية.
من جانبهم، أشاد الحاضرون بجهود نائب وزير الأوقاف في دعم العمل الدعوي وتعزيز وحدة الصف بين الدعاة، مؤكدين التزامهم بتوجيهات الوزارة الرامية إلى محاربة التعصب والتطرف، وترسيخ منهج الوسطية والاعتدال، والتصدي للأفكار والممارسات التي تروج لها الميليشيات الحوثية والتنظيمات المتشددة.