نائب وزير الأوقاف: توحيد الخطاب الدعوي سلاح لمواجهة التطرف الحوثي والمخدرات

الأربعاء 08 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 341

دعا نائب وزير الأوقاف والإرشاد، أنور العمري، إلى توحيد الخطاب الدعوي والتوعوي في مواجهة الظواهر الدخيلة على المجتمع، مثل انتشار المخدرات والتطرف والتعصب الديني، التي تفاقمت بفعل ممارسات ميليشيات الحوثي والتنظيمات المتطرفة.

جاء ذلك خلال لقاء عقده اليوم في عدن مع عدد من الخطباء والدعاة، حيث تناول العمري الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها ميليشيات الحوثي بحق المدنيين في مناطق سيطرتها، مؤكداً أن تلك الممارسات تتنافى مع أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المحلية والدولية.

وشدد نائب الوزير على أهمية الدور المحوري للدعاة في ترسيخ قيم الاعتدال والوسطية، وتصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة، وتحقيق التماسك الاجتماعي من خلال التعليم والقدوة الحسنة. وأشار إلى أن الوزارة تعمل على توحيد الجهود الدعوية وجمع الكلمة بين العلماء والدعاة بما يخدم المجتمع ويحافظ على الثوابت الدينية والوطنية.

من جانبهم، أشاد الحاضرون بجهود نائب وزير الأوقاف في دعم العمل الدعوي وتعزيز وحدة الصف بين الدعاة، مؤكدين التزامهم بتوجيهات الوزارة الرامية إلى محاربة التعصب والتطرف، وترسيخ منهج الوسطية والاعتدال، والتصدي للأفكار والممارسات التي تروج لها الميليشيات الحوثية والتنظيمات المتشددة.