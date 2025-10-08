احتفاء عربي بأردني من أصول فلسطينية يحمل الجنسية السعودية فاز بجائزة نوبل في الكيمياء الذهب يسجل ارتفاعًا تاريخيًا هو الأكبر ارتفاع معدلات الجريمة في مناطق الحوثي بنسبة 500 بالمئة الأرصاد في اليمن تراقب احتمالية هطول أمطار متفرقة خلال الأيام القادمة للرجال- 6 أطعمة تحمي البروستاتا من التضخم والسرطان إسرائيل تهاجم أسطول الحرية بالمياه الدولية وتحتجز سفنه الجيش السوداني يحقق تقدماً نوعياً في الفاشر ويسيطر على مواقع دفاعية للدعم السريع بإجماع الفريق القانوني.. بطلان كافة القرارات الانفرادية لعيدروس الزبيدي وتأكيد اختصاص العليمي بإصدار القرارات الجمهورية ...عاجل انطلاق تصفيات مهرجان مأرب للفروسية 2025 بمشاركة 56 فارسًا احتفاءً بالأعياد الوطنية تعز تحتفي بتخرّج 1200 من الجرحى وأسر الشهداء والأسرى.. قصة نهوض من الألم إلى الأمل
تجاوز الذهب، اليوم الأربعاء، مستوى 4000 دولار للأونصة للمرة الأولى في تاريخه، مدفوعاً بإقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة وسط تصاعد الضبابية الاقتصادية والجيوسياسية.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.8 بالمائة إلى 4017.89 دولار للأونصة.
وصعدت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0. بالمائة إلى 4025 دولاراً للأونصة.