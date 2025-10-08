احتفاء عربي بأردني من أصول فلسطينية يحمل الجنسية السعودية فاز بجائزة نوبل في الكيمياء الذهب يسجل ارتفاعًا تاريخيًا هو الأكبر ارتفاع معدلات الجريمة في مناطق الحوثي بنسبة 500 بالمئة الأرصاد في اليمن تراقب احتمالية هطول أمطار متفرقة خلال الأيام القادمة للرجال- 6 أطعمة تحمي البروستاتا من التضخم والسرطان إسرائيل تهاجم أسطول الحرية بالمياه الدولية وتحتجز سفنه الجيش السوداني يحقق تقدماً نوعياً في الفاشر ويسيطر على مواقع دفاعية للدعم السريع بإجماع الفريق القانوني.. بطلان كافة القرارات الانفرادية لعيدروس الزبيدي وتأكيد اختصاص العليمي بإصدار القرارات الجمهورية ...عاجل انطلاق تصفيات مهرجان مأرب للفروسية 2025 بمشاركة 56 فارسًا احتفاءً بالأعياد الوطنية تعز تحتفي بتخرّج 1200 من الجرحى وأسر الشهداء والأسرى.. قصة نهوض من الألم إلى الأمل
أفاد مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الأربعاء بتراجع الحالة المدارية فوق غرب وسط بحر العرب إلى منطقة ضغط جوي منخفض Low Pressure Area من بقايا العاصفة الاعصارية شاختي "Shakhti”، بحسب ما أشارت إليه مخرجات الأقمار الاصطناعية.
وأوضح المركز، في نشرة جوية صادرة عنه، أنه من المتوقع أن تتحرك العاصفة الإعصارية "شاختي" باتجاه شرق - جنوب شرق موقعها الحالي، وتضعف شدتها تدريجياً إلى أن تتلاشى خلال الـ 24 ساعة.
وقال مركز التنبؤات الجوية " إنه يتابع مدى احتمالية تأثر اليمن بأمطار متفرقة خلال الأيام القادمة،وسيتم الموافاة بأي مستجدات حول ذلك أولاً بأول".