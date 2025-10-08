الأرصاد في اليمن تراقب احتمالية هطول أمطار متفرقة خلال الأيام القادمة

الأربعاء 08 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

أفاد مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الأربعاء بتراجع الحالة المدارية فوق غرب وسط بحر العرب إلى منطقة ضغط جوي منخفض Low Pressure Area من بقايا العاصفة الاعصارية شاختي "Shakhti”، بحسب ما أشارت إليه مخرجات الأقمار الاصطناعية.

وأوضح المركز، في نشرة جوية صادرة عنه، أنه من المتوقع أن تتحرك العاصفة الإعصارية "شاختي" باتجاه شرق - جنوب شرق موقعها الحالي، وتضعف شدتها تدريجياً إلى أن تتلاشى خلال الـ 24 ساعة.

وقال مركز التنبؤات الجوية " إنه يتابع مدى احتمالية تأثر اليمن بأمطار متفرقة خلال الأيام القادمة،وسيتم الموافاة بأي مستجدات حول ذلك أولاً بأول".