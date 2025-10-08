للرجال- 6 أطعمة تحمي البروستاتا من التضخم والسرطان

الأربعاء 08 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس -وكالات

إذا كنت ترغب في حماية البروستاتا من الإصابة بالتضخم والسرطان، هناك أطعمة احرص على تناولها في النظام الغذائي اليومي.يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي، أفضل الأطعمة لحماية البروستاتا من التضخم والسرطان، وفقًا لموقع "Times of india".

ما هي أفضل الأطعمة لحماية البروستاتا من التضخم والسرطان؟

1- الكركمكشفت الأبحاث ما قبل السريرية أن الكركم يقلل من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا، لأن مادة الكركمين المتوفرة به تساعد على إبطاء نمو الورم.

2- الطماطمتوفر الطماطم حماية كبيرة للرجال ضد الإصابة بتضخم وسرطان البروستاتا، بفضل محتواها العالي من الليكوبين، وهو مضاد أكسدة قوي.

3- الخضراوات الصليبيةيتمتع الرجال المعتادون على تناول الخضراوات الصليبية بحماية كبيرة ضد الإصابة بأمراض البروستاتا، لاحتوائها على مركبات تجعل أقل عرضة للتضخم والسرطان، مثل السلفورافان والإندول.ومن أبرز الخضراوات الصليبية المفيدة للوقاية من أمراض البروستاتا "القرنبيط والملفوف والبروكلي".

4- التوتفي بعض الدراسات، وجد الباحثون أن التوت يقلل الالتهاب، وهو أمر في غاية الأهمية لصحة البروستاتا.

ويستمد التوت هذه الفائدة من محتواه العالي من مضادات الأكسدة، التي تحمي البروستاتا من التضخم والسرطان.

وهناك فواكه أخرى غير التوت تحتوي على مضادات الأكسدة المفيدة للبروستاتا، مثل الرمان والمانجو والجوافة والفراولة.

5- فول الصوياتشير بعض الأدلة العلمية إلى أن فول الصويا يجعل الرجال أقل عرضة للإصابة بسرطان البروستاتا، لأنه يوفر جرعة مرتفعة من البروتين النباتي مع نسبة ضئيلة من الدهون المشبعة.

علاوة على ذلك، يلعب فول الصويا دورًا كبيرًا في الحفاظ على التوازن الهرموني بالجسم، مما يعزز صحة البروستاتا.

والجدير بالذكر أن البقوليات، مثل الحمص والعدس والفاصوليا، لها نفس التأثيرات الإيجابية لفول الصويا على البروستاتا.

6- الأسماك الدهنيةينبغي على الرجال الاهتمام بتناول الأسماك الدهنية، لأنها تمنع الإصابة بتضخم البروستاتا وتحميها من السرطان، لاحتوائها على أحماض أوميجا 3، التي تساهم في تقليل الالتهابات