إسرائيل تهاجم أسطول الحرية بالمياه الدولية وتحتجز سفنه الجيش السوداني يحقق تقدماً نوعياً في الفاشر ويسيطر على مواقع دفاعية للدعم السريع بإجماع الفريق القانوني.. بطلان كافة القرارات الانفرادية لعيدروس الزبيدي وتأكيد اختصاص العليمي بإصدار القرارات الجمهورية ...عاجل انطلاق تصفيات مهرجان مأرب للفروسية 2025 بمشاركة 56 فارسًا احتفاءً بالأعياد الوطنية تعز تحتفي بتخرّج 1200 من الجرحى وأسر الشهداء والأسرى.. قصة نهوض من الألم إلى الأمل اللواء سلطان العرادة يبحث مع السفير الأمريكي دعم الإصلاحات وردع الحوثيين وحماية أمن المنطقة خارج السرب.. عيدروس الزبيدي يتحدث عن ضم مناطق في تعز ومأرب للجنوب ودولة مُطبعة مع إسرائيل حدودها تتجاوز ما قبل عام 1990 توكل كرمان من نيويورك: النظام العالمي ينهار وصمت العالم عن إبادة غزة تواطؤ خطير إسطنبول تحتضن أكبر تجمع علمي يمني: مؤتمر دولي يعيد الاعتبار لصوت المعرفة ويؤسس لرؤية نهضوية في مواجهة الأزمة اليمنية الحكومة البريطانية: الحوثيون يفاقمون معاناة اليمنيين ويمنعون وصول المساعدات الإنسانية
أعلن الجيش السوداني، صباح اليوم الأربعاء، عن سيطرته على مواقع دفاعية متقدمة تابعة لقوات الدعم السريع في مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، بعد معارك وصفها بأنها "نوعية ومحددة الأهداف".
وذكر الجيش في بيان رسمي أن قواته نفذت عمليات خاصة ناجحة تمكنت خلالها من تطهير مواقع استراتيجية للدعم السريع، مُلحقة بها خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات.
وأضاف البيان أن القوات المسلحة استولت على عدد من المركبات القتالية بكامل تجهيزاتها، كما دمرت ست مركبات أخرى، بينها مصفحات عسكرية.
وأوضح البيان أن المعارك لا تزال مستمرة في عدة محاور بمدينة الفاشر، مشيرًا إلى أن قوات الدعم السريع حاولت شن هجوم على المحور الجنوبي للمدينة، لكن الجيش تصدى للهجوم وكبّد المهاجمين خسائر فادحة.
ولم يصدر حتى الآن أي تعليق من قوات الدعم السريع بشأن هذه التطورات الميدانية.