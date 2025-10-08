الجيش السوداني يحقق تقدماً نوعياً في الفاشر ويسيطر على مواقع دفاعية للدعم السريع

الأربعاء 08 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس -وكالات

عدد القراءات 159

أعلن الجيش السوداني، صباح اليوم الأربعاء، عن سيطرته على مواقع دفاعية متقدمة تابعة لقوات الدعم السريع في مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، بعد معارك وصفها بأنها "نوعية ومحددة الأهداف".

وذكر الجيش في بيان رسمي أن قواته نفذت عمليات خاصة ناجحة تمكنت خلالها من تطهير مواقع استراتيجية للدعم السريع، مُلحقة بها خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات.

وأضاف البيان أن القوات المسلحة استولت على عدد من المركبات القتالية بكامل تجهيزاتها، كما دمرت ست مركبات أخرى، بينها مصفحات عسكرية.

وأوضح البيان أن المعارك لا تزال مستمرة في عدة محاور بمدينة الفاشر، مشيرًا إلى أن قوات الدعم السريع حاولت شن هجوم على المحور الجنوبي للمدينة، لكن الجيش تصدى للهجوم وكبّد المهاجمين خسائر فادحة.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق من قوات الدعم السريع بشأن هذه التطورات الميدانية.