انطلاق تصفيات مهرجان مأرب للفروسية 2025 بمشاركة 56 فارسًا احتفاءً بالأعياد الوطنية

الثلاثاء 07 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 93

انطلقت اليوم، في محافظة مأرب تصفيات مهرجان مأرب للفروسية 2025م، التي ينظمها فرع الاتحاد العام للفروسية والهجن، بالشراكة مع مكتب الشباب والرياضة، في إطار الاحتفالات بالأعياد الوطنية الـ63 لثورة 26 سبتمبر المجيدة، والـ 62 لثورة 14 اكتوبر الخالدة والذكرى الـ 58 لعيد الجلاء.

وأوضح مدير مكتب الشباب والرياضة، علي حشوان، ان مهرجان الفروسية يقام بمشاركة 56 فارسا، بنظام المجموعات، على مضمار تم تهيئته لسباق الخيول بطول 1400 متر، وتتم التصفيات عبر مرحلتين، وهي تصفيات المجموعات ويصعد منها الثلاثة الفرسان الأوائل، للمرحلة الثانية والتنافس على المراكز الثلاثة الأولى،

هذا وشهد انطلاق بطولة المهرجان التصفية بين فرسان المجموعة الاولى وسط حضور جماهيري كبير رسمي وشعبي، كما تخلل المهرجان العديد من الفقرات الفنية والابداعية للشباب.