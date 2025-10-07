آخر الاخبار

انطلاق تصفيات مهرجان مأرب للفروسية 2025 بمشاركة 56 فارسًا احتفاءً بالأعياد الوطنية تعز تحتفي بتخرّج 1200 من الجرحى وأسر الشهداء والأسرى.. قصة نهوض من الألم إلى الأمل اللواء سلطان العرادة يبحث مع السفير الأمريكي دعم الإصلاحات وردع الحوثيين وحماية أمن المنطقة خارج السرب.. عيدروس الزبيدي يتحدث عن ضم مناطق في تعز ومأرب للجنوب ودولة مُطبعة مع إسرائيل حدودها تتجاوز ما قبل عام 1990 توكل كرمان من نيويورك: النظام العالمي ينهار وصمت العالم عن إبادة غزة تواطؤ خطير إسطنبول تحتضن أكبر تجمع علمي يمني: مؤتمر دولي يعيد الاعتبار لصوت المعرفة ويؤسس لرؤية نهضوية في مواجهة الأزمة اليمنية الحكومة البريطانية: الحوثيون يفاقمون معاناة اليمنيين ويمنعون وصول المساعدات الإنسانية توافق أوروبي خليجي لمواجهة الخطر الحوثي الإيراني على الملاحة البحرية أسعار الصرف في صنعاء وعدن مساء اليوم رئيس الحكومة اليمنية يغادر أبوظبي ويدلي بتصريح عن الزيارة

انطلاق تصفيات مهرجان مأرب للفروسية 2025 بمشاركة 56 فارسًا احتفاءً بالأعياد الوطنية

الثلاثاء 07 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار
عدد القراءات 93

 

انطلقت اليوم، في محافظة مأرب تصفيات مهرجان مأرب للفروسية 2025م، التي ينظمها فرع الاتحاد العام للفروسية والهجن، بالشراكة مع مكتب الشباب والرياضة، في إطار الاحتفالات بالأعياد الوطنية الـ63 لثورة 26 سبتمبر المجيدة، والـ 62 لثورة 14 اكتوبر الخالدة والذكرى الـ 58 لعيد الجلاء.

 

وأوضح مدير مكتب الشباب والرياضة، علي حشوان، ان مهرجان الفروسية يقام بمشاركة 56 فارسا، بنظام المجموعات، على مضمار تم تهيئته لسباق الخيول بطول 1400 متر، وتتم التصفيات عبر مرحلتين، وهي تصفيات المجموعات ويصعد منها الثلاثة الفرسان الأوائل، للمرحلة الثانية والتنافس على المراكز الثلاثة الأولى،

 

هذا وشهد انطلاق بطولة المهرجان التصفية بين فرسان المجموعة الاولى وسط حضور جماهيري كبير رسمي وشعبي، كما تخلل المهرجان العديد من الفقرات الفنية والابداعية للشباب.

إقراء أيضاً
تهافت جماهيري على تذاكر «العنابي» قبل قمة قطر وعمان في مفتتح ملحق كأس العالم
عرض خيالي يفوق عقد رونالدو مع النصر قدمه نادي الهلال السعودي للنجم الإنجليزي ''ها
اختتام بطولة مارب الثانية للأندية في لعبة الووشو كونغ فو.
تعيينات جديدة لاتحاد القدم.. الأصبحي وقيس مدربان لمنتخبي الناشئين والأولمبي
تريوندا تنطلق بثلاث موجات... كرة مونديال 2026 تتحدث بلغة التكنولوجيا والهوية
زياش في مهب الريح... والركراكي يترقب عودة النسخة الذهبية
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة الرياضة

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2025 مأرب برس | موقع الأخبار الأول