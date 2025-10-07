تعز تحتفي بتخرّج 1200 من الجرحى وأسر الشهداء والأسرى.. قصة نهوض من الألم إلى الأمل

الثلاثاء 07 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - خاص

عدد القراءات 156

شهدت مدينة تعز، اليوم الثلاثاء، احتفالًا جماهيريًا حاشدًا بمناسبة تخرّج 1200 طالب وطالبة من الجرحى وأسر الشهداء والأسرى، من معهد "احتراف" للتدريب والتأهيل، برعاية الشيخ حمود سعيد المخلافي، رئيس المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية، وذلك تزامنًا مع احتفالات الأعياد الوطنية لسبتمبر وأكتوبر ونوفمبر، وسط حضور رسمي وشعبي واسع.

وحملت الدفعة، التي جرى الاحتفاء بها في جامعة تعز، اسم "دفعة الشهيدة افتهان المشهري"، وهي الدفعة الرابعة التي يتخرجها المعهد، وتشمل 17 تخصصًا مهنيًا وفنيًا وهندسيًا، ضمن برنامج يهدف إلى تأهيل الشباب وتمكينهم من دخول سوق العمل، وإطلاق مشاريعهم الخاصة، ودعم أسرهم.

وفي كلمة ألقاها نيابة عن المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية، قال الشيخ عبدالرقيب الصبيحي، نائب رئيس المجلس ورئيس مجلس المقاومة الشعبية بإقليم عدن، إن تخريج دفعة الشهيدة افتهان المشهري يمثل لحظة فخر ووفاء، تعكس روح تعز المقاومة التي فتحت منافذها بالعلم والعمل والإصرار، رغم الحصار والمعاناة.

ونقل الصبيحي تحيات وتهاني الشيخ حمود سعيد المخلافي للخريجين والخريجات، وتقديره العميق لجهود إدارة المعهد وطاقمه التدريبي، مؤكّدًا أن "احتراف لم يكن مجرد صرح تدريبي، بل مشروع وطني متكامل حوّل الألم إلى أمل، والاحتياج إلى إنتاج، تحت الشعار الملهم: مهنتي بيدي".

وأضاف أن هذه الدفعة تجسّد معاني الوفاء لمبادئ الشهيدة افتهان المشهري، التي اغتالتها يد الإجرام قبل نحو ثلاثة أسابيع وسط هذه المدينة الصامدة. وقال: "كلنا ثقة بأن تعز ستنتصر لدمها، ونحيي الجهود الأمنية التي تلت حادثة اغتيالها الأليمة، سائلين الله أن يتقبلها في عليين".

وأشاد الصبيحي بالدور الكبير الذي يقوم به الشيخ حمود سعيد المخلافي، واصفًا إياه بـ"المناضل الاستثنائي الذي جمع بين نضال السلاح ونضال البناء، ولم يتوقف عن رعاية الجرحى وأسر الشهداء، ودعم المشاريع التنموية الرائدة، ومعهد احتراف أحد أبرز بصماته الوطنية".

من جانبه، قال وكيل أول محافظة تعز، الدكتور عبدالقوي المخلافي، إن السلطة المحلية، بقيادة المحافظ نبيل شمسان، تفخر بمشاركتها في احتفال تخرّج دفعة الشهيدة افتهان المشهري، مؤكدًا أن تعز ستظل قلب الجمهورية النابض وموئل الأحرار.

وأشاد الوكيل بجهود الشيخ حمود سعيد المخلافي ومعهد احتراف في خدمة الجرحى وأسر الشهداء والأسرى، عبر برامج التدريب والتمكين الاقتصادي، التي تجسّد روح المقاومة في ميادين البناء والتنمية.

وأكد أن أبناء تعز سيظلون شركاء في التضحية والبناء، ماضين بعزم نحو الحرية والكرامة، وفاءً لتضحيات الشهداء وصبر الجرحى، وإيمانًا باليمن الاتحادي العادل الذي ناضل من أجله الأبطال.

وفي كلمة الخريجين، عبّرت شذى الصراري عن امتنانها لمعهد احتراف، مشيدةً بدوره في إكسابهم مهارات نوعية تؤهلهم لدخول سوق العمل بثقة وكفاءة. وقالت: "باسم زملائي الخريجين، نتقدّم بخالص الشكر والعرفان لمؤسس هذا الصرح العظيم، الشيخ حمود سعيد المخلافي، الذي كان دومًا إلى جانبنا. ها نحن اليوم نحمل ما اكتسبناه من مهارات، ونتوجّه نحو ميادين العمل بعزيمة وإصرار، ونعدكم أن نكون خير سفراء لمعهد احتراف".

بدورها، قالت الأستاذة حياة الذبحاني، مدير عام المعهد، إن الدفعة الرابعة التي تحمل اسم الشهيدة افتهان المشهري ترفع إجمالي عدد الخريجين منذ تأسيس المعهد قبل أربعة أعوام إلى نحو 5000 طالب وطالبة، توزّعوا على أربع دفعات: الأولى (1000)، الثانية (1300)، الثالثة (1500)، والرابعة (1200).

وأشارت الذبحاني إلى أن الشيخ حمود سعيد المخلافي، مؤسس المعهد، كان ولا يزال في طليعة من يخدمون الجرحى وأسر الشهداء والأسرى، مؤكدة أن هذه الفئات تعاني خذلان سلطات الشرعية.

وأضافت أن الشيخ المخلافي، انطلاقًا من إيمانه العميق بقدرة الإنسان على النهوض متى ما مُنح الفرصة، حرص على تأسيس المعهد تحت شعار: "لا تعطني كل يوم سمكة، ولكن علّمني كيف أَصطاد"، ليكون منارة للتدريب والإنتاج ومركزًا لإكساب المهارات المهنية والحياتية.

وأعلنت الذبحاني عن تقديم الشيخ حمود سعيد المخلافي مبلغ 120 مليون ريال للخريجين والخريجات، بواقع 100 ألف ريال لكل منهم.

وأوضحت أن المعهد يقدّم برامج تدريبية متخصصة لفئة الجرحى وأسر الشهداء والأسرى، وفاءً لتضحياتهم في سبيل تحرير الوطن، مشيرة إلى تنفيذ برامج تمكين اقتصادي لأكثر من 700 خريج وخريجة، إلى جانب افتتاح معمل احتراف للخياطة لتلبية احتياجات السوق المحلية وتوفير فرص عمل مباشرة.

وبيّنت أن المعهد يضم 23 قسمًا تدريبيًا في مجالات متنوعة، أبرزها: الخياطة الرجالية والنسائية، صيانة وبرمجة الجوالات، الديكور، الكوافير، الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب، النجارة، الألمنيوم والحديد، صناعة الحلويات والمعجنات، صناعة البخور والعطور، التصوير الاحترافي، النقش، التمديدات الكهربائية والطاقة الشمسية، والإسعافات الأولية.

وتخلّل الحفل عدد من الفقرات الإنشادية والمقطوعات الفنية الوطنية التي أشادت بإنجازات المعهد ومخرجاته.