خارج السرب.. عيدروس الزبيدي يتحدث عن ضم مناطق في تعز ومأرب للجنوب ودولة مُطبعة مع إسرائيل حدودها تتجاوز ما قبل عام 1990

سخر ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي من حديث عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي، عن ضم مناطق في تعز ومأرب الى الجنوب والإنفصال.
وقال عيدروس لقناة الحرة: ''هناك سكان من مناطق في تعز و مأرب يطالبون بالانضمام إلى الجنوب، ونرحب بهم ضمن الخارطة الجغرافية والسياسية لدولتنا الفيدرالية القادمة.
مضيفًا: ''وسوف نتفاوض معهم على شكل الحكم وشكل وجودهم ضمن دولتنا'' وفق تعبيره.
وذهب عيدروس بعيدا حين قال، إن ما أسماها دولة ''الجنوب العربي''، حدودها قد تتجاوز ما قبل عام 1990، بنظام فدرالي، وتحالفات تمتد من الخليج إلى واشنطن، وربما إلى إسرائيل عبر بوابة “اتفاقيات أبراهام”.
وتابع قائلاً: ''نحن في مرحلة انتقالية اتحادية، تجمعنا ضرورة مواجهة الحوثي، لكن الهدف النهائي هو حل الدولتين: شمال وجنوب''.