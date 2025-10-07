توكل كرمان من نيويورك: النظام العالمي ينهار وصمت العالم عن إبادة غزة تواطؤ خطير

الثلاثاء 07 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - خاص

عدد القراءات 70

دعت الحائزة على جائزة نوبل للسلام، توكل كرمان، المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لحماية النظام العالمي الذي قالت إنه "يتداعى وتضعف مؤسساته"، مشددة على أن فشل هذه المؤسسات في تنفيذ قراراتها المتعلقة بحماية الحقوق والحريات يشكل "تهديدًا خطيرًا للسلم والعدالة الدولية".

وقالت كرمان، في كلمة ألقتها في معهد السلام الدولي (IPI) بمدينة نيويورك، إنها ترى أن العالم يحتاج إلى "نظام دولي أكثر عدلاً وفاعلية، يقوم على احترام حقوق الإنسان والمساءلة، لا على ازدواجية المعايير والمصالح الضيقة".

كما وجهت نداءً قوياً إلى المجتمع الدولي لدعم حقيقي لكفاح المرأة، يتجاوز التمثيل الرمزي أو الشكلي في المؤسسات السياسية ومحادثات السلام، مؤكدة أن النساء يجب أن يكنّ "قائدات فاعلات وصانعات قرار في مسارات السلام والتنمية، لا مجرد حضور تجميلي في الصور والبيانات".

وفي ختام كلمتها، أدانت توكل كرمان ما وصفته بجرائم الإبادة الجماعية في غزة، داعية إلى "إدانة واضحة ووقفٍ فوري للحرب"، ومؤكدة أن "الصمت تجاه تلك الجرائم يمثل تواطؤاً خطيراً وتقويضاً للقيم التي تأسس عليها النظام العالمي الحديث".

وكانت توكل كرمان قد نشرت مقتطفات من كلمتها على صفحتها الرسمية في منصة فيسبوك، مؤكدة أن دعوتها تأتي في لحظة عالمية حاسمة تتطلب إعادة بناء منظومة العدالة الدولية على أسس إنسانية حقيقية.

وتأتي تصريحات كرمان في وقت تتصاعد فيه الانتقادات الدولية لأداء المؤسسات الأممية، وسط أزمات متلاحقة تهدد منظومة العدالة الدولية، وتطرح تساؤلات عميقة حول مستقبل النظام العالمي القائم.