إسطنبول تحتضن أكبر تجمع علمي يمني: أكثر من 200 خبير يبحثون سبل النهوض والتنمية في اليمن

الثلاثاء 07 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - خاص

عدد القراءات 161

تستعد مدينة إسطنبول التركية لاستقبال أكثر من 200 خبير وباحث يمني من داخل البلاد ومن أكثر من 15 دولة حول العالم، ضمن فعاليات مؤتمر الباحثين والخبراء اليمنيين الذي تنظمه مؤسسة توكل كرمان خلال الفترة من 10 إلى 12 أكتوبر الجاري.

المؤتمر، الذي يُعد الأول من نوعه، يشكل منصة علمية غير مسبوقة لمناقشة تحديات التنمية في اليمن عبر أكثر من 40 ورقة بحثية تغطي مجالات التعليم، الصحة، الاقتصاد، الطاقة، الهوية، البيئة، الأمن، الثقافة، والزراعة، ويهدف إلى صياغة رؤى واقعية وحلول عملية لمعضلات البلاد المتراكمة.

رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر، الطبيب والكاتب اليمني مروان الغفوري، وصف الأزمة اليمنية بأنها "أكبر من قدرة السياسيين وحدهم على التعامل معها"، داعيًا إلى إشراك النخبة العلمية والأكاديمية في تفكيك الأزمة وتحليل عناصرها الأساسية. وأضاف: "العلوم والمعارف قادرة على إضاءة جوانب هذا النفق المظلم وفتح نوافذ تُبيّن لنا الطريق نحو النهاية"، مشددًا على أن المؤتمر انطلق من فكرة جوهرية مفادها أن "مشكلات البلدان تنشأ عندما يصمت الذين يعلمون ويتحدث الذين لا يعلمون".

من جهتها، أكدت مسك الحنيد، المدير التنفيذي لمؤسسة توكل كرمان، أن المؤتمر يسعى إلى "إعلاء صوت المعرفة في مواجهة ضجيج السياسة"، معتبرة أن جمع هذا العدد من الكفاءات اليمنية تحت سقف واحد هو خطوة نحو بناء فضاء معرفي مستقل يسهم في الحد من الاستقطاب، ويعزز فرص السلام والتنمية المستدامة.

ويأتي المؤتمر امتدادًا لسلسلة من الفعاليات التي نظمتها المؤسسة في اليمن وتركيا وأوروبا والولايات المتحدة، ضمن رؤيتها لبناء السلام عبر تمكين المجتمعات في مجالات التعليم والصحة والبنية التحتية، وتعزيز دور المرأة والشباب في الحياة العامة، مع التركيز على قيم الديمقراطية والحكم الرشيد وحقوق الإنسان.

للاطلاع على تفاصيل المؤتمر، بما في ذلك البث المباشر، الجلسات، البرنامج، والمتحدثين، يمكن زيارة الموقع الرسمي:

https://yre.tkif.org/ar