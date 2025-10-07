الحكومة البريطانية: الحوثيون يفاقمون معاناة اليمنيين ويمنعون وصول المساعدات الإنسانية

الثلاثاء 07 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

دعت سفيرة المملكة المتحدة لدى اليمن، عبدة شريف، جماعة الحوثي إلى الإفراج الفوري عن موظفي الأمم المتحدة المحتجزين لديها، ووقف الانتهاكات التي تعرقل وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في مناطق سيطرتها.

وقالت السفيرة البريطانية، في منشور على منصة "إكس" رصدها موقع مأرب برس، إن "ملايين الأشخاص في شمال اليمن يحتاجون إلى مساعدات إنسانية عاجلة لإنقاذ حياتهم، بينما يواجه الآلاف خطر المجاعة"، مشيرة إلى أن "الحوثيين يواصلون احتجاز ومضايقة موظفي الأمم المتحدة العاملين في المجال الإنساني، ويعرقلون وصول المساعدات المنقذة للحياة إلى الفئات الأشد ضعفًا، مما يسبب معاناة لا يمكن تصورها".

وأضافت شريف أن "تصرفات الحوثيين تؤجج الأزمة الإنسانية وتفاقم معاناة اليمنيين"، مؤكدة أن على الجماعة أن تستجيب فورًا للدعوات المتكررة الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، وتفرج عن جميع المحتجزين تعسفيًا.

وتأتي تصريحات السفيرة البريطانية في ظل تصاعد الإدانات الدولية لاستمرار الحوثيين في احتجاز عدد من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية منذ أشهر، وسط تحذيرات من تفاقم الأزمة الإنسانية في مناطق سيطرتهم.