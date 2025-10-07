آخر الاخبار

أسعار الصرف في صنعاء وعدن مساء اليوم

الثلاثاء 07 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، مساءاليوم الثلاثاء 07/10/2025

الأسعار في صنعاء 

شراء الدولار                   534

بيع الدولار                     536

شراء السعودي           139.80

بيع السعودي              140.30

أسعار الصرف في عدن

شراء الدولار              1615

بيع الدولار                1630

شراء السعودي             425

بيع السعودي                428

