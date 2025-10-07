أسعار الصرف في صنعاء وعدن مساء اليوم رئيس الحكومة اليمنية يغادر أبوظبي ويدلي بتصريح عن الزيارة أول عربي يتقلد منصب مدير عام منظمة اليونسكو محكمة في حضرموت تقضي بإعدام 14 متهمًا وتعويض بقيمة 102 مليون ريال للضحايا الأرصاد اليمنية تطمئن الجميع بشأن العاصفة المدارية ''شاكتي'' الكشف عن تفاصيل مذهلة في الحلبة.. كنز طبيعي لصحة الجسم وجمال البشرة والشعر الأرق يهدد قلبك.. قلة النوم قد تكون إنذارًا مبكرًا لأزمة قاتلة! عرق النسا.. ألم خفي يهاجم الظهر ويمتد إلى الساقين! تعرف على الأسباب والعلاجات قبل أن يتحول إلى معاناة مزمنة سيلان اللعاب أثناء النوم- هل يشير إلى مشكلات صحية خطيرة تصعيد حوثي خطير... الجماعة تحتجز 9 موظفين أمميين جدد في صنعاء
أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، مساءاليوم الثلاثاء 07/10/2025
الأسعار في صنعاء
شراء الدولار 534
بيع الدولار 536
شراء السعودي 139.80
بيع السعودي 140.30
أسعار الصرف في عدن
شراء الدولار 1615
بيع الدولار 1630
شراء السعودي 425
بيع السعودي 428