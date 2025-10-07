رئيس الحكومة اليمنية يغادر أبوظبي ويدلي بتصريح عن الزيارة

الثلاثاء 07 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 141

قالت وكالة سبأ الرسمية، اليوم الثلاثاء، إن رئيس الحكومة اليمنية، سالم صالح بن بريك، اختتم زيارة رسمية وصفتها بالناجحة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الفترة من 1 وحتى 6 أكتوبر 2025م، التقى خلالها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وعدد من كبار المسؤولين ومسؤولي، وممثلي الشركات والمستثمرين الإماراتيين.

ووصف رئيس الوزراء، هذه الزيارة بالناجحة والمثمرة في تعزيز أواصر العلاقات الأخوية المشتركة، حيث جرى بحث مسار العلاقات الثنائية المتميزة والتاريخية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية والخدمية والعسكرية والأمنية، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز أمن واستقرار المنطقة.

وقال بن بريك انه لمس حرص من القيادة الإماراتية على مواصلة الدعم لليمن في هذه المرحلة الاستثنائية الهامة، من خلال تمويل وتنفيذ عدد من المشاريع التنموية والخدمية الحيوية، بما يلبي أولويات الحكومة اليمنية ويخفف من معاناة المواطنين، ويسهم في استعادة دورة الحياة الاقتصادية والخدمات الأساسية.

وعبّر عن عميق الشكر والتقدير لقيادة وحكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة، على مواقفها الأخوية الصادقة..

واكد أن هذه المواقف تجسد عمق العلاقات الاستثنائية بين البلدين ووحدة الهدف والمصير المشترك.

وكشف عن وجود تفهم كامل من الاشقاء في دولة الامارات حول مختلف القضايا والمستجدات على الساحة الوطنية واستعداد تام لمساعدة اليمن وشعبها على تجاوز جميع التحديات الراهنة وفي مقدمتها استكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانياً وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والخدمي.