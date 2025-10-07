رئيس الحكومة اليمنية يغادر أبوظبي ويدلي بتصريح عن الزيارة أول عربي يتقلد منصب مدير عام منظمة اليونسكو محكمة في حضرموت تقضي بإعدام 14 متهمًا وتعويض بقيمة 102 مليون ريال للضحايا الأرصاد اليمنية تطمئن الجميع بشأن العاصفة المدارية ''شاكتي'' الكشف عن تفاصيل مذهلة في الحلبة.. كنز طبيعي لصحة الجسم وجمال البشرة والشعر الأرق يهدد قلبك.. قلة النوم قد تكون إنذارًا مبكرًا لأزمة قاتلة! عرق النسا.. ألم خفي يهاجم الظهر ويمتد إلى الساقين! تعرف على الأسباب والعلاجات قبل أن يتحول إلى معاناة مزمنة سيلان اللعاب أثناء النوم- هل يشير إلى مشكلات صحية خطيرة تصعيد حوثي خطير... الجماعة تحتجز 9 موظفين أمميين جدد في صنعاء أبرز الشخصيات التي اغتالتها إسرائيل منذ 7 أكتوبر وحتى الحظه
فاز المرشح المصري خالد العناني، بمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ( اليونسكو)، خلفا للفرنسية أودري أزولاي.
جاء ذلك خلال اجتماع للمنظمة في باريس اليوم، شمل تصويت المجلس التنفيذي لاختيار مدير عام جديد، وفق ما نقلت وكالة الأنباء المصرية (أ ش أ).
وفي كلمة عقب الفوز، قال وزير الخارجية المصري، رئيس وفد مصر بالاجتماع بدر عبد العاطي، إن العناني يعد أول مصري وعربي يشغل هذا المنصب، منذ تأسيس المنظمة في عام 1945.