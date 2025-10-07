أول عربي يتقلد منصب مدير عام منظمة اليونسكو

الثلاثاء 07 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

فاز المرشح المصري خالد العناني، بمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ( اليونسكو)، خلفا للفرنسية أودري أزولاي.

جاء ذلك خلال اجتماع للمنظمة في باريس اليوم، شمل تصويت المجلس التنفيذي لاختيار مدير عام جديد، وفق ما نقلت وكالة الأنباء المصرية (أ ش أ).

وفي كلمة عقب الفوز، قال وزير الخارجية المصري، رئيس وفد مصر بالاجتماع بدر عبد العاطي، إن العناني يعد أول مصري وعربي يشغل هذا المنصب، منذ تأسيس المنظمة في عام 1945.