محكمة في حضرموت تقضي بإعدام 14 متهمًا وتعويض بقيمة 102 مليون ريال للضحايا

الثلاثاء 07 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 239

أصدرت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بمحافظة حضرموت، حكمًا قضائيًا يقضي بإعدام 14 شخصًا بعد إدانتهم في قضية تشكيل عصابة مسلحة والقيام بأعمال التقطع والقتل.

وجاء الحكم خلال الجلسة العلنية التي عقدتها المحكمة، يوم الإثنين، برئاسة القاضي فهد اليزيدي. وقد قضى منطوق الحكم بإدانة المتهمين الـ 14 بما نُسب إليهم في قرار الاتهام، وتضمنت العقوبة، إعدام المدانين تعزيرًا (ضرباً بالسيف أو رمياً بالرصاص حتى الموت).

كما ألزمت المحكمة المدانين بالتضامن بدفع تعويضات مالية في الحق الشخصي والمدني لأولياء دم المجني عليهم: طالب عباس العمري، عبد الفتاح محمد صالح أحمد العماد، وفارس سالم النميري سالم بن نمير. بلغت قيمة هذه التعويضات 75 مليون ريال يمني.

بالإضافة إلى ذلك، أُقرّ تعويض للمجني عليه عيضة سالم صالح الرحيمي عما لحقه من أضرار مادية ومعنوية، بقيمة 25 مليون ريال يمني.

وألزمت المحكمة المدانين أيضاً بتحمل مصاريف وأتعاب التقاضي بمبلغ إجمالي قدره مليوني ريال يمني.