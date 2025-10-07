رئيس الحكومة اليمنية يغادر أبوظبي ويدلي بتصريح عن الزيارة أول عربي يتقلد منصب مدير عام منظمة اليونسكو محكمة في حضرموت تقضي بإعدام 14 متهمًا وتعويض بقيمة 102 مليون ريال للضحايا الأرصاد اليمنية تطمئن الجميع بشأن العاصفة المدارية ''شاكتي'' الكشف عن تفاصيل مذهلة في الحلبة.. كنز طبيعي لصحة الجسم وجمال البشرة والشعر الأرق يهدد قلبك.. قلة النوم قد تكون إنذارًا مبكرًا لأزمة قاتلة! عرق النسا.. ألم خفي يهاجم الظهر ويمتد إلى الساقين! تعرف على الأسباب والعلاجات قبل أن يتحول إلى معاناة مزمنة سيلان اللعاب أثناء النوم- هل يشير إلى مشكلات صحية خطيرة تصعيد حوثي خطير... الجماعة تحتجز 9 موظفين أمميين جدد في صنعاء أبرز الشخصيات التي اغتالتها إسرائيل منذ 7 أكتوبر وحتى الحظه
أصدرت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بمحافظة حضرموت، حكمًا قضائيًا يقضي بإعدام 14 شخصًا بعد إدانتهم في قضية تشكيل عصابة مسلحة والقيام بأعمال التقطع والقتل.
وجاء الحكم خلال الجلسة العلنية التي عقدتها المحكمة، يوم الإثنين، برئاسة القاضي فهد اليزيدي. وقد قضى منطوق الحكم بإدانة المتهمين الـ 14 بما نُسب إليهم في قرار الاتهام، وتضمنت العقوبة، إعدام المدانين تعزيرًا (ضرباً بالسيف أو رمياً بالرصاص حتى الموت).
كما ألزمت المحكمة المدانين بالتضامن بدفع تعويضات مالية في الحق الشخصي والمدني لأولياء دم المجني عليهم: طالب عباس العمري، عبد الفتاح محمد صالح أحمد العماد، وفارس سالم النميري سالم بن نمير. بلغت قيمة هذه التعويضات 75 مليون ريال يمني.
بالإضافة إلى ذلك، أُقرّ تعويض للمجني عليه عيضة سالم صالح الرحيمي عما لحقه من أضرار مادية ومعنوية، بقيمة 25 مليون ريال يمني.
وألزمت المحكمة المدانين أيضاً بتحمل مصاريف وأتعاب التقاضي بمبلغ إجمالي قدره مليوني ريال يمني.