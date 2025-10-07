الأرصاد اليمنية تطمئن الجميع بشأن العاصفة المدارية ''شاكتي''

الثلاثاء 07 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

قال مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد " إن العاصفة الإعصارية الشديدة Severe cylonic Storm "شاكتي “Shakhti”، فوق شمال شرق ووسط غرب بحر العرب، تراجعت إلى عاصفة إعصارية Cyclonic Storm، وبسرعة رياح مصاحبة للنظام تصل إلى 45 عقدة ~ 83 كم/ساعة، وهبات للرياح تصل إلى 54 عقدة ~ 100كم/ساعة، وذلك بحسب ما أشارت إليه مخرجات الأقمار الاصطناعية".

وتوقع المركز في نشرته الجوية، حول مستجدات المنخفض الجوي في بحر العرب، أن يستمر المنخفض الجوي بالتحرك شرق - جنوب شرق، وتضعف شدته خلال الساعات القادمة.

وطمأن مركز التنبؤات الجوية، الجميع بعدم وجود أي تأثيرات مباشرة على اليمن، جراء هذا التطور للمنخفض .. مؤكداً أنه يتابع تطورات الحالة المدارية على مدار 24 ساعة.