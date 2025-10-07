رئيس الحكومة اليمنية يغادر أبوظبي ويدلي بتصريح عن الزيارة أول عربي يتقلد منصب مدير عام منظمة اليونسكو محكمة في حضرموت تقضي بإعدام 14 متهمًا وتعويض بقيمة 102 مليون ريال للضحايا الأرصاد اليمنية تطمئن الجميع بشأن العاصفة المدارية ''شاكتي'' الكشف عن تفاصيل مذهلة في الحلبة.. كنز طبيعي لصحة الجسم وجمال البشرة والشعر الأرق يهدد قلبك.. قلة النوم قد تكون إنذارًا مبكرًا لأزمة قاتلة! عرق النسا.. ألم خفي يهاجم الظهر ويمتد إلى الساقين! تعرف على الأسباب والعلاجات قبل أن يتحول إلى معاناة مزمنة سيلان اللعاب أثناء النوم- هل يشير إلى مشكلات صحية خطيرة تصعيد حوثي خطير... الجماعة تحتجز 9 موظفين أمميين جدد في صنعاء أبرز الشخصيات التي اغتالتها إسرائيل منذ 7 أكتوبر وحتى الحظه
قال مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد " إن العاصفة الإعصارية الشديدة Severe cylonic Storm "شاكتي “Shakhti”، فوق شمال شرق ووسط غرب بحر العرب، تراجعت إلى عاصفة إعصارية Cyclonic Storm، وبسرعة رياح مصاحبة للنظام تصل إلى 45 عقدة ~ 83 كم/ساعة، وهبات للرياح تصل إلى 54 عقدة ~ 100كم/ساعة، وذلك بحسب ما أشارت إليه مخرجات الأقمار الاصطناعية".
وتوقع المركز في نشرته الجوية، حول مستجدات المنخفض الجوي في بحر العرب، أن يستمر المنخفض الجوي بالتحرك شرق - جنوب شرق، وتضعف شدته خلال الساعات القادمة.
وطمأن مركز التنبؤات الجوية، الجميع بعدم وجود أي تأثيرات مباشرة على اليمن، جراء هذا التطور للمنخفض .. مؤكداً أنه يتابع تطورات الحالة المدارية على مدار 24 ساعة.