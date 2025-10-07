الكشف عن تفاصيل مذهلة في الحلبة.. كنز طبيعي لصحة الجسم وجمال البشرة والشعر

الثلاثاء 07 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 12 مساءً / مأرب برس -وكالات

نبات الحلبة يُعد من الأعشاب السحرية التي تجمع بين الفائدة الطبية والتجميلية، حتى قيل فيها: "لو علم الناس بما فيها من فوائد لاشتروها بوزنها ذهباً".

وتُستخدم بذورها بطرق متعددة سواء بالغلي كالشاي أو كحلبة خضراء في الطعام، لما تحتويه من عناصر غذائية غنية مثل فيتامينات B وA وC، ومعادن الحديد، الكالسيوم، الزنك، المغنيسيوم، إضافة إلى الأحماض الأمينية والألياف المفيدة.

أبرز فوائد الحلبة الصحية الوقاية من السرطان: تحتوي على مركب ديوسجينين الذي يساعد في الوقاية من سرطان القولون وحماية الغشاء المخاطي له.

تنظيم سكر الدم:

تساهم ألياف galactomannan في إبطاء امتصاص السكر، مما يساعد مرضى السكري.

تحسين الهضم: تخفف من الإمساك والإسهال وعسر الهضم بفضل غناها بالألياف.

دعم صحة الكلى:

يستخدمها الطب الصيني لعلاج أمراض الكلى. تهدئة الحلق والسعال:

تعمل كمهدئ طبيعي بفضل الصمغ الموجود فيها.

تعزيز صحة القلب:

تقلل من مستويات الكوليسترول الضار وتقي من الجلطات والنوبات القلبية.

فوائد الحلبة للنساء تساعد في تخفيف الهبات الساخنة وتقلصات الدورة الشهرية، بفضل مركب ديوسجينين المشابه لهرمون الإستروجين، كما يمكن أن تساهم في زيادة إفراز الحليب بعد الولادة.

فوائد الحلبة للرجال تُظهر الدراسات أن الحلبة تعزز الأداء الرياضي وتزيد من هرمون التستوستيرون، مما ينعكس إيجاباً على الطاقة وبناء العضلات.

الحلبة والرجيم تعمل الألياف القابلة للذوبان فيها على تعزيز الشعور بالشبع وتقليل الشهية، مما يساعد في إنقاص الوزن بشكل طبيعي.

الحلبة لجمالك للبشرة: تقلل الالتهابات، وتعالج حب الشباب والإكزيما بفضل خصائصها المضادة للبكتيريا.

للشعر: تمنع التساقط وتحفز نمو الشعر الجديد، وتُستخدم في كثير من مستحضرات العناية الطبيعية.

أضرار ومحاذير رغم فوائدها، إلا أن الإفراط في تناول الحلبة قد يسبب: اضطرابات في الجهاز الهضمي.

طفحاً جلدياً لمن يعانون من الحساسية.

انخفاضاً خطيراً في سكر الدم عند تناولها مع أدوية السكري.

كما أن استخدامها بكثرة أثناء الحمل غير آمن دون استشارة الطبيب.

ملاحظة هامة من أشهر آثارها الجانبية رائحة الجسم الناتجة عن مركب sotolon، والذي يُطرح عبر العرق والبول، والطريقة الوحيدة للتخلص منها هي التوقف عن تناول الحلبة.

> الحلبة ليست مجرد مشروب شعبي، بل دواء طبيعي متكامل متى ما استُخدمت باعتدال ووعي. المصدر: كل يوم معلومة طبية