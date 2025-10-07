الأرق يهدد قلبك.. قلة النوم قد تكون إنذارًا مبكرًا لأزمة قاتلة!

الثلاثاء 07 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 12 مساءً / مأرب برس -خاص

عدد القراءات 74

في ظل نمط الحياة السريع وتزايد الضغوط اليومية، بات الأرق وقلة النوم من أكثر المشكلات الصحية شيوعًا، إلا أن خطورتها تتجاوز الشعور بالإرهاق لتصل إلى التهديد المباشر لصحة القلب.

كشف الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب الأسبق، أن قلة النوم المزمنة قد تكون مؤشرًا مبكرًا للإصابة بأزمة قلبية، مؤكدًا أن العديد من حالات "الموت المفاجئ" سبقتها فترات من الأرق الشديد أو اضطراب النوم.

وأشار شعبان إلى أن الفنان الراحل مصطفى درويش كان أحد الأمثلة المؤثرة، إذ تحدث عن معاناته من قلة النوم قبل وفاته، ما يبرز أهمية الانتباه لهذه الإشارات الخطيرة.

وأوضح أن النوم أقل من 3 أو 4 ساعات يوميًا يضاعف خطر الجلطات واضطرابات القلب، بينما النوم المفرط لأكثر من 9 ساعات قد يؤدي أيضًا إلى نتائج مماثلة.

ولفت إلى أن أفضل مدة للنوم تتراوح بين 5 و6 ساعات من النوم العميق، فـ"نوعية النوم أهم من عدد ساعاته".

كما حذر من أن النوم المتقطع أو القلق الليلي، مثل متلازمة تحريك الساقين، يسبب إجهادًا كبيرًا للقلب ويزيد احتمالية الإصابة بالأزمات القلبية.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن النوم المنتظم والعميق هو خط الدفاع الأول عن القلب، مستشهدًا بقول الله تعالى:

> "وجعلنا نومكم سباتًا" داعيًا الجميع إلى تنظيم مواعيد النوم وتجنب السهر للحفاظ على صحة القلب وسلامة الجسد.