الكشف عن تفاصيل مذهلة في الحلبة.. كنز طبيعي لصحة الجسم وجمال البشرة والشعر الأرق يهدد قلبك.. قلة النوم قد تكون إنذارًا مبكرًا لأزمة قاتلة! عرق النسا.. ألم خفي يهاجم الظهر ويمتد إلى الساقين! تعرف على الأسباب والعلاجات قبل أن يتحول إلى معاناة مزمنة سيلان اللعاب أثناء النوم- هل يشير إلى مشكلات صحية خطيرة تصعيد حوثي خطير... الجماعة تحتجز 9 موظفين أمميين جدد في صنعاء أبرز الشخصيات التي اغتالتها إسرائيل منذ 7 أكتوبر وحتى الحظه الذهب يصل إلى أعلى مستوى له في التاريخ أحدهم نال أكبر حكم بالسجن... 6 أسرى كبار تريد حماس تحريرهم تفاصيل ليلة من الأحداث الدامية في حلب.. واتهامات متبادلة بين دمشق وقسد غارات ونسف منازل بغزة واستهداف نازحين في خان يونس
في ظل نمط الحياة السريع وتزايد الضغوط اليومية، بات الأرق وقلة النوم من أكثر المشكلات الصحية شيوعًا، إلا أن خطورتها تتجاوز الشعور بالإرهاق لتصل إلى التهديد المباشر لصحة القلب.
كشف الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب الأسبق، أن قلة النوم المزمنة قد تكون مؤشرًا مبكرًا للإصابة بأزمة قلبية، مؤكدًا أن العديد من حالات "الموت المفاجئ" سبقتها فترات من الأرق الشديد أو اضطراب النوم.
وأشار شعبان إلى أن الفنان الراحل مصطفى درويش كان أحد الأمثلة المؤثرة، إذ تحدث عن معاناته من قلة النوم قبل وفاته، ما يبرز أهمية الانتباه لهذه الإشارات الخطيرة.
وأوضح أن النوم أقل من 3 أو 4 ساعات يوميًا يضاعف خطر الجلطات واضطرابات القلب، بينما النوم المفرط لأكثر من 9 ساعات قد يؤدي أيضًا إلى نتائج مماثلة.
ولفت إلى أن أفضل مدة للنوم تتراوح بين 5 و6 ساعات من النوم العميق، فـ"نوعية النوم أهم من عدد ساعاته".
كما حذر من أن النوم المتقطع أو القلق الليلي، مثل متلازمة تحريك الساقين، يسبب إجهادًا كبيرًا للقلب ويزيد احتمالية الإصابة بالأزمات القلبية.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن النوم المنتظم والعميق هو خط الدفاع الأول عن القلب، مستشهدًا بقول الله تعالى:
> "وجعلنا نومكم سباتًا" داعيًا الجميع إلى تنظيم مواعيد النوم وتجنب السهر للحفاظ على صحة القلب وسلامة الجسد.