عرق النسا.. ألم خفي يهاجم الظهر ويمتد إلى الساقين! تعرف على الأسباب والعلاجات قبل أن يتحول إلى معاناة مزمنة

الثلاثاء 07 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس -خاص

عدد القراءات 166

يُعد التهاب العصب الوركي أو ما يعرف بـ عرق النسا من أكثر أنواع الآلام العصبية انتشاراً، إذ يبدأ كوجع بسيط في أسفل الظهر ثم يمتد كتيار كهربائي حارق نحو الساقين، ليقيد حركة المصاب ويحرمه من راحته اليومية.

العصب الوركي هو أطول وأعرض عصب في جسم الإنسان، يمتد من أسفل العمود الفقري مروراً بالأرداف وحتى أسفل الساقين، وأي ضغط أو تهيّج عليه يؤدي إلى ألم قد يكون مرهقاً لدرجة تعيق المشي أو الجلوس.

الأسباب: الانزلاق الغضروفي في الصدارة تشير التقديرات إلى أن 90% من حالات التهاب العصب الوركي تنتج عن انزلاق غضروفي يضغط على العصب.

كما يمكن أن تنشأ الحالة بسبب التضيق الشوكي، أو انزلاق الفقرات، أو الأورام العصبية، وأحياناً بسبب إصابات العمود الفقري أو التهابات نادرة.

الأعراض التي لا يجب تجاهلها العلامة الأشهر هي ألم يمتد من أسفل الظهر حتى القدمين، يرافقه أحياناً: خدر أو تنميل في الساق. وخز في أصابع القدم. زيادة شدة الألم أثناء الجلوس الطويل أو حمل الأوزان.

من هم الأكثر عرضة؟

الأشخاص في العقدين الثالث والرابع من العمر أكثر عرضة للإصابة، إلى جانب من يعملون في وظائف تتطلب رفع الأحمال أو الجلوس لفترات طويلة دون حركة.

العلاج.. من الراحة إلى الجراحة في أغلب الحالات، يتحسن المريض بالعلاج المنزلي مثل الراحة، والكمادات، والمشي الخفيف، ومسكنات الألم البسيطة. أما الحالات المزمنة فقد تتطلب العلاج الطبيعي، أو السلوكي، أو حتى التدخل الجراحي لتخفيف الضغط عن العصب.

الوقاية خير من الألم ينصح الأطباء بالالتزام بـ تمارين تقوية الظهر، والجلوس بطريقة صحيحة، وممارسة النشاط البدني بانتظام لتجنب تهيّج العصب الوركي. >

الرسالة الأهم: لا تستهِن بآلام الظهر الممتدة إلى الساقين، فقد تكون إشارة من جسدك إلى خطر أكبر اسمه عرق النسا!