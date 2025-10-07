سيلان اللعاب أثناء النوم- هل يشير إلى مشكلات صحية خطيرة

الثلاثاء 07 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس -وكالات

يُعد سيلان اللعاب أثناء النوم من الظواهر الشائعة التي قد يلاحظها البعض بين الحين والآخر، فهل يشير إلى مشكلة صحية؟

في السياق التالي يوضح الكونسلتو أسباب سيلان اللعاب أثناء النوم، وفقًا لموقع "Medlineplus" ومجلة PMC.

أسباب سيلان اللعاب أثناء النوم

1- وضعية النوم

النوم على أحد الجانبين يجعل الفم أكثر عرضة لتسرب اللعاب مقارنة بالنوم على الظهر. اقرأ أيضًا: فرط اللعاب في الفم- إليك الأسباب والعلاج

2- إنتاج زائد للعابقد يكون سبب زيادة إفراز اللعاب هو التهابات مثل التهاب الجيوب الأنفية، التهاب اللوزتين، أو الحساسية.

3- مشكلات في البلعبعض الحالات العصبية مثل السكتة الدماغية، الشلل الدماغي، أو مرض باركنسون قد تؤدي إلى صعوبة في التحكم بالبلع، مما يتسبب في سيلان اللعاب.

4- اضطرابات النومحالات مثل انقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم قد تكون من بين الأسباب التي تعزز هذه الظاهرة.

5- تأثير الأدويةبعض الأدوية قد تزيد من إنتاج اللعاب كأثر جانبي، خاصةً تلك التي تؤثر على الجهاز العصبي.

هل يشير سيلان اللعاب إلى دلالات خطيرة؟في الحالات الطبيعية، لا يُعتبر سيلان اللعاب أثناء النوم مدعاة للقلق، ولكن إذا كان مصحوبًا بأعراض أخرى مثل صعوبة التنفس، البلع، أو الحمى، فقد يتطلب ذلك استشارة طبية.

كيفية التعامل مع سيلان اللعاب أثناء النوم تحسين وضعية النوم لتقليل الضغط على الفم.معالجة الأسباب الكامنة مثل الحساسية أو التهابات الجيوب الأنفية.استشارة الطبيب إذا استمرت المشكلة أو كانت مصحوبة بأعراض عصبية أخرى