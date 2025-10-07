تصعيد حوثي خطير... الجماعة تحتجز 9 موظفين أمميين جدد في صنعاء

الثلاثاء 07 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس -خاص

كشفت الأمم المتحدة عن قيام جماعة الحوثي باعتقال تسعة من موظفيها في اليمن، في أحدث تصعيد ضد المنظمات الدولية العاملة في البلاد، ما يرفع إجمالي عدد الموظفين الأمميين المحتجزين تعسفياً لدى الجماعة منذ عام 2021 إلى 53 موظفاً.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن الأمين العام يدين بشدة استمرار احتجاز موظفي المنظمة وشركائها، إلى جانب استيلاء الحوثيين غير القانوني على مقار وأصول الأمم المتحدة في المناطق التي يسيطرون عليها.

وأوضح دوجاريك أن ملابسات وتوقيت الاعتقالات الجديدة لم تُعرف بعد، داعياً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين، مشدداً على وجوب احترام وحماية العاملين الإنسانيين وفقاً للقانون الدولي.

وكان الحوثيون قد داهموا في أغسطس الماضي مقار تابعة للأمم المتحدة في صنعاء، واحتجزوا ما لا يقل عن 18 موظفاً عقب غارة إسرائيلية استهدفت قيادات في حكومة الجماعة.

وتتهم سلطات الحوثيين بعض موظفي المنظمة الأممية بـ«أنشطة تجسس»، في حين ترى الأمم المتحدة أن هذه الاعتقالات تعسفية وغير مبررة، وتمثل انتهاكاً صارخاً للاتفاقيات الدولية.

> التصعيد الأخير يزيد من حدة التوتر بين الحوثيين والمنظمات الدولية، ويهدد بتقويض العمل الإنساني في بلد يعيش واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.