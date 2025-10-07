أبرز الشخصيات التي اغتالتها إسرائيل منذ 7 أكتوبر وحتى الحظه

الثلاثاء 07 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس -وكالات

عدد القراءات 164

منذ 7 أكتوبر 2023، نفذت إسرائيل سلسلة من عمليات الاغتيال ضد شخصيات فلسطينية وعربية وإيرانية بارزة، في إطار حربها على غزة وتوسيع نطاق استهدافاتها الإقليمية.

في سياق الحرب على غزة، استهدفت إسرائيل العديد من قيادات حركة حماس، أبرزهم: إسماعيل هنية:

رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، اغتيل في إيران.

يحيى السنوار: رئيس المكتب السياسي لحركة حماس.

محمد الضيف: قائد كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس

مروان عيسى: قائد عسكري في كتائب القسام.

صالح العاروري: نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس.

سمير فندي: أحد القادة العسكريين في حماس.

عزام الأقرع: قائد عسكري في حماس.

فيما يتعلق بالشخصيات العربية، استهدفت إسرائيل قيادات في "حزب الله اللبناني"، أبرزهم:

حسن نصرالله: الأمين العام لحزب الله

هاشم صفي الدين: رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله

إبراهيم عقيل: قائد قوة الرضوان في حزب الله.

محمد سرور: قائد القوة الجوية في حزب الله.

فؤاد شكر: عضو المجلس الجهادي في حزب الله.

محمد عفيف: مسؤول وحدة العلاقات العامة في حزب الله.

حسن عز الدين: مسؤول منظومة الدفاع الجوي في "وحدة بدر" التابعة لحزب الله.

علي كركي: قائد جبهة الجنوب في حزب الله.

نبيل قاووق: مسؤول الأمن الوقائي في حزب الله

إبراهيم قبيسي: قائد وحدة الصواريخ في حزب الله

أما على الصعيد الإيراني، فقد استهدفت إسرائيل عدة شخصيات بارزة، أبرزهم:

محمد باقري: رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية.

عباس نيلفروشان: نائب قائد الحرس الثوري الإيراني.

حسين سلامي: قائد الحرس الثوري الإيراني

سعيد إيزادي: قائد فيلق فلسطين في قوة القدس حسن محقق: نائب استخبارات الحرس الثوري بهنام شهرياري: قائد في قوة القدس