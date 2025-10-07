الذهب يصل إلى أعلى مستوى له في التاريخ

الثلاثاء 07 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس -وكالات

عدد القراءات 209

أظهرت بيانات التداول في تعاملات اليوم الثلاثاء أن سعر الذهب وصل إلى أعلى مستوى تاريخي له على الإطلاق، متجاوزا 4 آلاف دولار للأونصة.

وبحلول الساعة 7:27 صباحا بتوقيت موسكو، صعدت عقود الذهب الآجلة لشهر ديسمبر في بورصة Comex بنيويورك بمقدار 19.75 دولارا أمريكيا، أي بنسبة 0.5%، لتصل إلى 3,996.50 دولارا أمريكيا للأونصة.

وفي وقت سابق من جلسة التداول، وصل سعر الذهب إلى 4,000.05 دولارا أمريكيا، مسجلا أعلى مستوى له على الإطلاق. كما صعدت العقود الآجلة للفضة تسليم ديسمبر بنسبة 0.22% إلى 44.09 دولار للأوقية.

ويرى المحللون أن خفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يضعف الدولار، الذي يعتبر حساسا لأسعار الذهب.

كما أشار المحللون إلى الإغلاق المؤقت للحكومة الأمريكية كعامل مساعد آخر.

وحذر الخبراء من أن كل أسبوع من الإغلاق يقلل نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة 0.1-0.2 نقطة مئوية.

وإذا استمرت الأزمة الحالية، فقد تؤثر عواقبها سلبا على اقتصاد البلاد