تصعيد حوثي خطير... الجماعة تحتجز 9 موظفين أمميين جدد في صنعاء أبرز الشخصيات التي اغتالتها إسرائيل منذ 7 أكتوبر وحتى الحظه الذهب يصل إلى أعلى مستوى له في التاريخ أحدهم نال أكبر حكم بالسجن... 6 أسرى كبار تريد حماس تحريرهم تفاصيل ليلة من الأحداث الدامية في حلب.. واتهامات متبادلة بين دمشق وقسد غارات ونسف منازل بغزة واستهداف نازحين في خان يونس الإدارة الأميركية تلتقي بحزب الإصلاح وتناقش معه ملفات المرحلة.. تفاصيل المكتب الجهادي للمليشيات الحوثية في اليمن.. على خطى الباسيج الإيراني في التعبئة والتجنيد النائب العام ووزير الدفاع يبحثان تعزيز أداء النيابات العسكرية في عدن محافظة الجوف تغرق بالمخدرات… والحوثيون يزجون بالنساء والأطفال في شبكات التهريب
أظهرت بيانات التداول في تعاملات اليوم الثلاثاء أن سعر الذهب وصل إلى أعلى مستوى تاريخي له على الإطلاق، متجاوزا 4 آلاف دولار للأونصة.
وبحلول الساعة 7:27 صباحا بتوقيت موسكو، صعدت عقود الذهب الآجلة لشهر ديسمبر في بورصة Comex بنيويورك بمقدار 19.75 دولارا أمريكيا، أي بنسبة 0.5%، لتصل إلى 3,996.50 دولارا أمريكيا للأونصة.
وفي وقت سابق من جلسة التداول، وصل سعر الذهب إلى 4,000.05 دولارا أمريكيا، مسجلا أعلى مستوى له على الإطلاق. كما صعدت العقود الآجلة للفضة تسليم ديسمبر بنسبة 0.22% إلى 44.09 دولار للأوقية.
ويرى المحللون أن خفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يضعف الدولار، الذي يعتبر حساسا لأسعار الذهب.
كما أشار المحللون إلى الإغلاق المؤقت للحكومة الأمريكية كعامل مساعد آخر.
وحذر الخبراء من أن كل أسبوع من الإغلاق يقلل نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة 0.1-0.2 نقطة مئوية.
وإذا استمرت الأزمة الحالية، فقد تؤثر عواقبها سلبا على اقتصاد البلاد