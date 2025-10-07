تفاصيل ليلة من الأحداث الدامية في حلب.. واتهامات متبادلة بين دمشق وقسد

الثلاثاء 07 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس -وكالات

شهدت مدينة حلب السورية ليلة متوترة، الإثنين، بعد اشتباكات بين القوات الحكومية و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) أدت إلى سقوط قتلى وجرحى قبل أن يتوصل الطرفان لاتفاق على وقف إطلاق النار.

وشهد حيا الأشرفية والشيخ مقصود في حلب، وهما حيان بغالبية كردية، اشتباكات عنيفة بين الجانبين وذلك بعد تفجير نفق صباح الإثنين من جانب القوات الحكومية، في المنطقة الفاصلة بين الجانبين في حي الأشرفية.

الرواية الحكومية قالت السلطة الانتقالية في دمشق إنها رصدت نفقا لقوات سوريا الديمقراطية "يربط مواقعها بمكان خلف مواقع الجيش والأمن بمحيط حي الأشرفية لتنفيذ اعتداءات وأعمال تخريبية".

وأشارت الحكومة السورية إلى أن قواتها "فجّرت النفق وأعادت الانتشار حول حيّي الشيخ مقصود والأشرفية فيما قام الأمن الداخلي بنشر حواجز من أجل منع تسلل مقاتلي قسد".

واتهمت دمشق "قسد" بـ"إرسال عناصرها بلباس مدني" والاشتباك مع قوى الأمن الداخلي بالعصي والحجارة أثناء "تسلل عناصر مسلحين من قسد استهدفوا حواجز الأمن الداخلي"، وفقا لـ"الإخبارية السورية".

وقالت دمشق إن "ٌقسد" استهدفت الأحياء المحيطة بالأشرفية والشيخ مقصود بقذائف الهاون ما أدى لمقتل شخصين أحدهما مدني ووقوع إصابات عدة في صفوف المدنيين والقوات الحكومية،

وفق ما ذكرته "الإخبارية". رواية "قسد" من جانبها، قالت قوات سوريا الديمقراطية في بيان لها: "ما يجري في حلب نتيجة مباشرة لاستفزازات فصائل الحكومة المؤقتة ومحاولاتها التوغل بالدبابات".

وتابعت القوات المدعومة أمريكيا: "تتناقل بعض الوسائل الإعلامية مزاعم باطلة تفيد بأن قوات سوريا الديمقراطية استهدفت حواجز تابعة لمسلحي حكومة دمشق في محيط حيي الأشرفية والشيخ مقصود في مدينة حلب".

وأردفت "ٌقسد" التي تُسيطر على جزء كبير من مناطق شرق نهر الفرات في سوريا: "نؤكد بشكل قاطع أن هذه الادعاءات غير صحيحة إطلاقاً، فقواتنا لا وجود لها في المنطقة منذ انسحابها بموجب تفاهم 1 نيسان".

وتابعت قسد: "ما يحدث في حيي الأشرفية والشيخ مقصود هو نتيجة سلسلة من الهجمات المتكررة التي تقوم بها فصائل حكومة دمشق ضد السكان المدنيين، حيث فرضت حصاراً أمنياً وإنسانياً خانقاً، وقطعت الإغاثة والمواد الطبية، واختطفت العديد من الأهالي، وواصلت الاستفزاز اليومي للسكان على الحواجز وفي محيط الحيين، ومؤخراً قامت برفع السواتر الترابية في محيط الحيين وفرض الحصار"، حسب قولها.

وأضافت القوات ذات القيادة الكردية: "وفي تصعيد خطير، تحاول تلك الفصائل التوغل بالدبابات والمدرعات وتستهدف الأحياء السكنية بقذائف الهاون والطيران المسيّر، ما أدى إلى سقوط ضحايا بين المدنيين وأضرار جسيمة بالممتلكات".

وتابعت "قسد": "تلك الممارسات أدت إلى استفزاز الأهالي ودفعهم للدفاع عن أنفسهم، إلى جانب قوى الأمن الداخلي في الحيين، التي تقوم بواجبها في حماية المدنيين وحفظ الأمن والاستقرار".

وأضافت: "نحمّل حكومة دمشق المسؤولية الكاملة والمباشرة عن استمرار الحصار الخانق والانتهاكات الممنهجة بحق المدنيين، وعن التصعيد الخطير الأخير الذي يفاقم معاناة السكان ويهدد الاستقرار في المنطقة، وتكشف استخفافها المتعمد بحياة الناس وكرامتهم".

وختمت "قسد" بيانها بالقول: "ندعو المنظمات الدولية والإنسانية إلى التحرك العاجل والفعّال لإنهاء هذا الحصار الجائر، ووقف الهجمات والاستفزازات الممنهجة ضد المدنيين".

وأعلنت السلطة الانتقالية في دمشق في وقت لاحق التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الجانبين وعودة الهدوء للحيين اللذين شهدا توترات لساعات