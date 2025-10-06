الإدارة الأميركية تلتقي بحزب الإصلاح وتناقش معه ملفات المرحلة.. تفاصيل

الإثنين 06 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 09 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

التقى الأستاذ عبدالرزاق الهجري، عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح ورئيس كتلته البرلمانية، يوم الاثنين، بسفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن، ستيفن فاجن.

وشهد اللقاء، الذي جرى في العاصمة المؤقتة عدن، حضور نائب رئيس الكتلة البرلمانية ورئيس المكتب التنفيذي للإصلاح بالعاصمة عدن، انصاف مايو، وعضو مجلس الشورى، صلاح باتيس.

ورحب الهجري بالدعم الأمريكي الثابت للشرعية في اليمن، معرباً عن شكره وتقديره للبيان الصادر عن سفارة الولايات المتحدة الذي أدان بشدة اقتحام وعناصر مسلحة تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي لفعالية سياسية أقامتها دائرة المرأة في التجمع اليمني للإصلاح بمدينة المكلا، محافظة حضرموت، في 27 سبتمبر الماضي، بمناسبة ذكرى تأسيس الحزب والأعياد الوطنية.

وأشاد الهجري بالموقف الأمريكي الذي وصف ذلك العمل بمثابة انتهاك للحريات الأساسية، وخاصة حرية التعبير والتجمع السلمي.

كما أعرب عن تقديره للدعم الأمريكي المستمر لمساعي إعادة الحياة السياسية إلى طبيعتها وتعزيز دور الأحزاب السياسية كرافد أساسي للشرعية، في مواجهة الممارسات الانقلابية لمليشيات الحوثي التي عملت على تدمير مؤسسات الدولة وتعطيل الحياة السياسية.

من جانب آخر، ثمن الهجري الدعم الأمريكي المتواصل لليمن وقيادته السياسية المتمثلة في مجلس القيادة الرئاسي، مؤكداً على الحاجة الملحة للحفاظ على وحدة المجلس وتضافر كافة الجهود الوطنية من أجل استعادة الدولة ومؤسساتها، وإقرار الأمن والاستقرار، والمساهمة في تعزيز الأمنين الإقليمي والدولي.

وشدد على أهمية توفير الدعم اللازم للحكومة اليمنية لتمكينها من القيام بمهامها في معالجة الأوضاع الاقتصادية والخدمية الصعبة، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، والعمل على استعادة قيمة العملة الوطنية.

وفي السياق الإقليمي، أشاد الهجري بجهود إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، لوقف الحرب على قطاع غزة، والسعي نحو إحلال السلام.

بدوره، جدد سفير الولايات المتحدة الأمريكية، ستيفن فاجن، تأكيد بلاده على وقوفها إلى جانب الشرعية في اليمن ودعمها لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، معرباً عن التزام الولايات المتحدة بدعم أمن اليمن وسيادته واستقراره.

وأشار السفير فاجن إلى أهمية مواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تخدم مصلحة الشعب اليمني وتساهم في تحقيق الاستقرار المنشود.