محافظة الجوف تغرق بالمخدرات… والحوثيون يزجون بالنساء والأطفال في شبكات التهريب

الإثنين 06 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 261

حذر مدير إدارة مكافحة المخدرات بمحافظة الجوف، المقدم عبدالعزيز هادي عبدالله، من تصاعد ظاهرة تهريب المخدرات في المحافظة، مشيرًا إلى تورط النساء والأطفال في هذه الأنشطة الإجرامية، في تطور وصفه بـ"الخطير وغير المسبوق"، يجري تحت تسهيلات ورعاية مباشرة من قبل مليشيا الحوثي في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وأوضح المقدم عبدالله أن في تصريح نشره موقع وزاره الداخلية أن التدهور الحاد في الأوضاع المعيشية وغياب مصادر الدخل دفع بعض الأسر إلى الانخراط في شبكات التهريب، التي باتت تمثل وسيلة للكسب السريع، مؤكدًا أن تجارة المخدرات أصبحت مصدرًا رئيسيًا لتمويل قيادات الحوثيين والإثراء غير المشروع.

وأشار إلى أن التنافس بين قيادات الجماعة على تجارة المخدرات أدى إلى تشكيل عصابات منظمة تعمل بشكل علني، وأن الإفراج عن المهربين يتم وفقًا للوساطات والنفوذ داخل الجماعة، ما ساهم في تفشي الظاهرة بشكل غير مسبوق.

وأكد أن محافظة الجوف تشهد حاليًا انتشارًا واسعًا لكافة أنواع المخدرات، وعلى رأسها حبوب الكبتاجون المعروفة محليًا بـ"حبوب الصرفة"، والتي تُباع بشكل علني في بعض المنازل، مشيرًا إلى أن المحافظة تحولت إلى مركز رئيسي لتخزين وتوزيع المخدرات على خط التهريب الممتد نحو المهرة والعبر وصحراء الجوف وصعدة.

وكشف المقدم عبدالله عن توثيق عمليات تهريب تنفذها أطقم عسكرية تابعة لمليشيا الحوثي بشكل مكشوف، داعيًا المواطنين إلى اليقظة تجاه هذا المخطط الإجرامي الذي يستهدف القيم القبلية ويساهم في تفكيك النسيج الاجتماعي ونشر الجريمة.

وشدد على أن إدارة مكافحة المخدرات في الجوف تواصل جهودها في الرصد والتوعية رغم التحديات الأمنية، داعيًا إلى تكاتف الجهود الوطنية والمجتمعية لمواجهة هذه الظاهرة التي تهدد أمن المجتمع واستقراره.