شرطة تعز تضبط مطلوبين للأمن في قضايا جنائية لدى السلطات في عدن والضالع وحضرموت

أعلنت شرطة تعز اليوم الإثنين، ضبط مطلوبين أمنياً في قضايا جنائية تابعة لشرط محافظات عدن وحضرموت والضالع، والصادر بحقهم أوامر قبض قهرية من نيابات تلك المحافظات، كما تم ضبط مطلوب أمني لشرطة محافظة تعز من قبل شرطة محافظة لحج، في إطار التنسيق الأمني المشترك بين أجهزة الشرطة في عدد من المحافظات.

وأوضحت شرطة تعز أن عمليات الضبط تمت بناءً على البرقيات الواردة من مكتب وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة، وتوجيهات مدير عام شرطة تعز العميد منصور الأكحلي، وبتنسيق مستمر مع القيادة والسيطرة العامة بوزارة الداخلية وسيطرة شرط المحافظات.

وأضافت أن تحريات البحث الجنائي تولت مهمة الرصد والمتابعة للمطلوبين، حيث جرى إلقاء القبض عليهم وإيداعهم الحجز، ليتم لاحقاً تسليمهم إلى مندوبي البحث الجنائي في المحافظات المعنية.

وثمّن العميد منصور الأكحلي جهود التعاون والتنسيق المثمر مع مدراء عموم شرط محافظات عدن وحضرموت والضالع ولحج، مشيداً بما تحقق من نجاحات ميدانية تعكس مستوى الجاهزية واليقظة الأمنية العالية.

كما وجّه العميد الأكحلي كلمة شكر وتقدير إلى مدير إدارة البحث الجنائي العقيد جميل الصالحي، ولمدير شرطة مديرية الشمايتين العقيد عبدالله الوهباني ومدير إدارة القيادة والسيطرة النقيب صادق المجيدي ومدير قسم شرطة المطار القديم النقيب إبراهيم الجعفري ، وفريق تحريات البحث الجنائي، تقديراً لدورهم الكبير في ضبط المذكورين .

وأكد مدير عام شرطة المحافظة على أهمية مواصلة الجهود ورفع الحس الأمني بما يعزز من حالة الأمن والاستقرار والسكينة العامة في محافظة تعز وبالتنسيق مع شرط المحافظات المحررة.