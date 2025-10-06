تكريم تربوي يمني في قطر… ناصر الرياشي يحصد جائزة المعلم المثالي بعد مسيرة تجاوزت ثلاثة عقود

الإثنين 06 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - خاص

أشاد السفير اليمني لدى دولة قطر، راجح بادي، بتكريم الأستاذ اليمني ناصر علي الرياشي بجائزة "المعلم المثالي" على مستوى دولة قطر، تقديرًا لعطائه التربوي ومسيرته المهنية التي امتدت لأكثر من ثلاثين عامًا في خدمة التعليم وبناء الأجيال.

وجاء التكريم الرسمي من قبل معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، والسيدة لولوة بنت راشد الخاطر، وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، في احتفالية رسمية كرّمت نخبة من الكوادر التعليمية المتميزة في البلاد.

وفي تغريدة نشرها السفير بادي على منصة "إكس"، عبّر عن سعادته بهذا التكريم، معتبرًا الرياشي "نموذجًا مشرفًا يجسد كفاءة وتميز الكوادر اليمنية أينما كانت، وإسهامها الدائم في خدمة العلم وبناء الأجيال".

ويُعد هذا التكريم محطة مضيئة في سجل الرياشي التربوي، ورسالة تقدير للكوادر اليمنية العاملة في الخارج، التي تواصل تألقها في مختلف المجالات رغم التحديات التي تواجهها البلاد.