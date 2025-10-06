النائب العام ووزير الدفاع يبحثان تعزيز أداء النيابات العسكرية في عدن محافظة الجوف تغرق بالمخدرات… والحوثيون يزجون بالنساء والأطفال في شبكات التهريب شرطة تعز تضبط مطلوبين للأمن في قضايا جنائية لدى السلطات في عدن والضالع وحضرموت خبراء يمنيون ودوليون يبحثون في عمّان سبل إنقاذ الاقتصاد وتعزيز العدالة الانتقالية تكريم تربوي يمني في قطر… ناصر الرياشي يحصد جائزة المعلم المثالي بعد مسيرة تجاوزت ثلاثة عقود مأساة إنسانية في صنعاء.. الحوثيون يعتقلون طفلاً ويقتلون والده أثناء سعيه للإفراج عنه خمس سنوات من الاعتقال تنتهي بفاجعة الحكومة اليمنية تؤكد عدم ارتباط هجمات الحوثيين بنصرة غزة وتكشف كيف سيكون وضع مليشيات إيران بعد انتهاء الحرب في القطاع دعوة أمنية على خلفية تقرير تلفزيوني… مراسلو ثلاث قنوات فضائية يمنية ينددون بتقييد حرية الصحافة في سيئون.. عاجل الزينبيات في مهمة قذرة: اختطاف مسؤول أممي بعد اقتحام منزله بصنعاء المحافظات المتوقع أن تشهد أمطار متفرقة يوم غدٍ
أشاد السفير اليمني لدى دولة قطر، راجح بادي، بتكريم الأستاذ اليمني ناصر علي الرياشي بجائزة "المعلم المثالي" على مستوى دولة قطر، تقديرًا لعطائه التربوي ومسيرته المهنية التي امتدت لأكثر من ثلاثين عامًا في خدمة التعليم وبناء الأجيال.
وجاء التكريم الرسمي من قبل معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، والسيدة لولوة بنت راشد الخاطر، وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، في احتفالية رسمية كرّمت نخبة من الكوادر التعليمية المتميزة في البلاد.
وفي تغريدة نشرها السفير بادي على منصة "إكس"، عبّر عن سعادته بهذا التكريم، معتبرًا الرياشي "نموذجًا مشرفًا يجسد كفاءة وتميز الكوادر اليمنية أينما كانت، وإسهامها الدائم في خدمة العلم وبناء الأجيال".
ويُعد هذا التكريم محطة مضيئة في سجل الرياشي التربوي، ورسالة تقدير للكوادر اليمنية العاملة في الخارج، التي تواصل تألقها في مختلف المجالات رغم التحديات التي تواجهها البلاد.