دعوة أمنية على خلفية تقرير تلفزيوني… مراسلو ثلاث قنوات فضائية يمنية ينددون بتقييد حرية الصحافة في سيئون.. عاجل

ندد مراسلو قنوات "يمن شباب" و"بلقيس" و"المهرية" في وادي حضرموت بما وصفوه بـ"تقييد واضح لحرية الصحافة"، وذلك عقب تلقيهم دعوة حضور من الجهات الأمنية في مدينة سيئون، على خلفية شكوى تقدمت بها هيئة مستشفى سيئون العام ضدهم، إثر بث تقارير تلفزيونية تناولت حالة الإضراب الجزئي الذي أعلنته النقابات الطبية والصحية في 14 سبتمبر 2025.
وأوضح الصحفيون عبدالله مؤمن، حداد مسيعد، وعبدالمجيد باخريصة، أن تغطيتهم جاءت استجابة لدعوة رسمية من النقابات المعنية، وبموجب التزامهم المهني بنقل الوقائع بموضوعية وحياد، مؤكدين أنهم حرصوا على تضمين وجهات النظر المختلفة، بما فيها إدارة الهيئة الصحية، التي رفضت منحهم تصريحًا رسميًا رغم تكرار محاولاتهم وزياراتهم المتعددة.
واعتبر الصحفيون في بلاغ صحفي وصل موقع «مأرب برس » نسخة منه" أن استدعاءهم الأمني يمثل انتهاكًا لحق الإعلاميين في الوصول إلى المعلومة، ويشكل سابقة خطيرة في التضييق على العمل الصحفي داخل المؤسسات الحكومية، مطالبين الجهات المختصة بإنصافهم وضمان استقلالية الإعلام في أداء واجبه المهني.
كما دعوا النقابات المهنية والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية إلى التضامن مع الصحفيين والدفاع عن حقهم في ممارسة عملهم دون تهديد أو تضييق، حمايةً لحرية التعبير وحق المجتمع في الوصول إلى الحقيقة.