الزينبيات في مهمة قذرة: اختطاف مسؤول أممي بعد اقتحام منزله بصنعاء

في تصعيد جديد ضد مسئولي المنظمات الدولية، أقدمت ميليشيا الحوثي الإرهابية، على اختطاف رمزي عبدالقوي الفاردي، المسؤول الإداري في مكتب برنامج الأغذية العالمي بمحافظة صعدة، بعد اقتحام منزله في منطقة أرتل جنوب العاصمة المختطفة صنعاء.
ووفقًا لما نشره الصحفي فارس الحميري، فقد نفذت عناصر حوثية، برفقة أفراد من ما يُعرف بـ"الزينبيات"، عملية مداهمة استمرت نحو ست ساعات، من الثامنة صباحًا حتى الثانية ظهرًا، انتهت باقتياد الفاردي إلى جهة مجهولة ومصادرة مقتنيات شخصية من منزله.
وتأتي هذه الحادثة ضمن حملة اختطافات متصاعدة تشنها الميليشيا ضد موظفين يمنيين يعملون في وكالات تابعة للأمم المتحدة، حيث سبق أن نفذت سلسلة اعتقالات طالت موظفين في برنامج الأغذية العالمي، ومكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومنظمات إنسانية أخرى، وسط إدانات دولية ومطالبات بالإفراج الفوري عنهم.